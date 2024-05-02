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В Донецке почтили память жертв трагедии 2 мая 2014 года в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:58 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/odessa-1943437429.html
В Донецке почтили память жертв трагедии 2 мая 2014 года в Одессе
В Донецке почтили память жертв трагедии 2 мая 2014 года в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
В Донецке почтили память жертв трагедии 2 мая 2014 года в Одессе
В Донецке почтили память убитых 10 лет назад во время событий в Одессе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:58
2024-05-02T11:58
специальная военная операция на украине
одесса
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
юрий сивоконенко
общество
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ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. В Донецке почтили память убитых 10 лет назад во время событий в Одессе, передает корреспондент РИА Новости. Возложение цветов прошло в парке Ленинского Комсомола, где установлен камень в память об одесситах, погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. На церемонию пришли мэр Донецка Алексей Кулемзин, депутаты Народного Совета ДНР и другие жители города. "Второе мая... с 2014 года — это страшная дата возрождения нацизма на земле. Не укладывалось в формат восприятия, как в Одессе, в городе-герое, принявшем на себя страдания Великой Отечественной войны, вдруг возродилось это отребье", — рассказал депутат парламента ДНР Юрий Сивоконенко. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20240502/odessa-1942538729.html
одесса
донецкая народная республика
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Почтили память убитых второго мая в Одессе. Кадры из Донецка
В Донецке почтили память погибших десять лет назад во время трагических событий в Одессе, передает корреспондент РИА Новости.
2024-05-02T11:58
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Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе
Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе Десять лет назад, 2 мая 2014 года, в результате столкновений между сторонниками и противниками "евромайдана" погибли 48 человек, еще 250 пострадали. После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в центре города начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны, футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" – с другой. Беспорядки переместились на Куликово поле – в результате палаточный лагерь противников "евромайдана" был разгромлен. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором пытались спастись сторонники "антимайдана". В здании были убиты, добиты или сгорели заживо 42 человека. Остальные погибли в результате бойни на Греческой площади с применением камней, взрывпакетов, огнестрельного и травматического оружия.
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одесса, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), юрий сивоконенко, общество
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Юрий Сивоконенко, Общество
В Донецке почтили память жертв трагедии 2 мая 2014 года в Одессе

В Донецке почтили память погибших десять лет назад во время событий в Одессе

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. В Донецке почтили память убитых 10 лет назад во время событий в Одессе, передает корреспондент РИА Новости.
Возложение цветов прошло в парке Ленинского Комсомола, где установлен камень в память об одесситах, погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. На церемонию пришли мэр Донецка Алексей Кулемзин, депутаты Народного Совета ДНР и другие жители города.
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"Второе мая... с 2014 года — это страшная дата возрождения нацизма на земле. Не укладывалось в формат восприятия, как в Одессе, в городе-герое, принявшем на себя страдания Великой Отечественной войны, вдруг возродилось это отребье", — рассказал депутат парламента ДНР Юрий Сивоконенко.
В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Юрий СивоконенкоОбщество
 
 
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