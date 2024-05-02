https://ria.ru/20240502/odessa-1943426629.html

Десять лет назад Донбасс понял, что Украины больше нет, заявили в Луганске

Десять лет назад Донбасс понял, что Украины больше нет, заявили в Луганске - РИА Новости, 02.05.2024

Десять лет назад Донбасс понял, что Украины больше нет, заявили в Луганске

Жители Донбасса 10 лет назад, после событий в Доме профсоюзов в Одессе, поняли, что Украины как государства больше нет, заявил РИА Новости депутат парламента... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:05

2024-05-02T11:05

2024-05-02T11:05

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Жители Донбасса 10 лет назад, после событий в Доме профсоюзов в Одессе, поняли, что Украины как государства больше нет, заявил РИА Новости депутат парламента ЛНР Геннадий Тараканов. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "Второе мая, Одесса: в этот день мы все поняли, что такого государства, как Украина, больше нет. Нет ни права, ни морали, ни конституции", - сказал собеседник агентства, назвав "шайкой террористов" тех, кто возглавил Украину на тот момент. "Мы поняли: открылся ад. Открылся в прямом и переносном смысле. Сейчас Одесская область пока еще под оккупацией неофашистов, но я верю, что рано или поздно Одесса будет нашей, это неизбежно. Близится день, когда в составе РФ появится Одесская область Российской Федерации, а проект "Украина" уйдет в историю черной страницей нашего прошлого", - сказал Тараканов.

https://ria.ru/20240502/odessa-1942538729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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