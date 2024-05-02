Экс-депутат Одессы рассказал, почему власти не расследовали события 2 мая
Полищук: власти Украины не расследовали события 2 мая, "чтобы не выйти на себя"
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Власти Украины не проводили серьезного расследования трагедии 2 мая 2014 года, чтобы "не выйти на самих себя", заявил РИА Новости бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук.
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"Если расследование будут проводить, они же выйдут на себя. Я убежден, тут даже к гадалке не ходи, что в этом замешан (Андрей) Парубий, бывший секретарь Совета безопасности после переворота. Затем (Валентин) Наливайченко, который СБУ стал возглавлять. Там замешан и (глава МВД Украины Арсен) Аваков. (Олигарх Игорь) Коломойский своим финансированием. И (Владимир) Немировский, глава (областной) администрации, который выполнял пожелания Коломойского", - сказал Полищук.
В результате, добавил он, "никаких перспектив у расследования не было".
"Было создано две комиссии. Одна комиссия в Верховной раде, ее возглавлял Антон Киссе из "Партии регионов". Вторая комиссия была создана в (Одесской) области, в областном совете. Ее возглавлял бывший милицейский генерал (Григорий) Епур. Достойный человек, но на эти комиссии никто не обращал внимания. Если кого-то надо было допросить, то они не приходили", - напомнил бывший депутат.
В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.