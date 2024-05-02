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Экс-депутат Одессы рассказал, почему власти не расследовали события 2 мая - РИА Новости, 02.05.2024
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09:44 02.05.2024 (обновлено: 10:51 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/odessa-1943410711.html
Экс-депутат Одессы рассказал, почему власти не расследовали события 2 мая
Экс-депутат Одессы рассказал, почему власти не расследовали события 2 мая - РИА Новости, 02.05.2024
Экс-депутат Одессы рассказал, почему власти не расследовали события 2 мая
Власти Украины не проводили серьезного расследования трагедии 2 мая 2014 года, чтобы "не выйти на самих себя", заявил РИА Новости бывший депутат городского... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T09:44
2024-05-02T10:51
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одесская область
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Власти Украины не проводили серьезного расследования трагедии 2 мая 2014 года, чтобы "не выйти на самих себя", заявил РИА Новости бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук. "Если расследование будут проводить, они же выйдут на себя. Я убежден, тут даже к гадалке не ходи, что в этом замешан (Андрей) Парубий, бывший секретарь Совета безопасности после переворота. Затем (Валентин) Наливайченко, который СБУ стал возглавлять. Там замешан и (глава МВД Украины Арсен) Аваков. (Олигарх Игорь) Коломойский своим финансированием. И (Владимир) Немировский, глава (областной) администрации, который выполнял пожелания Коломойского", - сказал Полищук. В результате, добавил он, "никаких перспектив у расследования не было". "Было создано две комиссии. Одна комиссия в Верховной раде, ее возглавлял Антон Киссе из "Партии регионов". Вторая комиссия была создана в (Одесской) области, в областном совете. Ее возглавлял бывший милицейский генерал (Григорий) Епур. Достойный человек, но на эти комиссии никто не обращал внимания. Если кого-то надо было допросить, то они не приходили", - напомнил бывший депутат. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20240502/odessa-1943398929.html
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в мире, украина, одесса, одесская область, василий полищук, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Одесса, Одесская область, Василий Полищук, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Экс-депутат Одессы рассказал, почему власти не расследовали события 2 мая

Полищук: власти Украины не расследовали события 2 мая, "чтобы не выйти на себя"

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкПожар в Доме профсоюзов в Одессе
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Александр Полищук
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Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Власти Украины не проводили серьезного расследования трагедии 2 мая 2014 года, чтобы "не выйти на самих себя", заявил РИА Новости бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук.
«
"Если расследование будут проводить, они же выйдут на себя. Я убежден, тут даже к гадалке не ходи, что в этом замешан (Андрей) Парубий, бывший секретарь Совета безопасности после переворота. Затем (Валентин) Наливайченко, который СБУ стал возглавлять. Там замешан и (глава МВД Украины Арсен) Аваков. (Олигарх Игорь) Коломойский своим финансированием. И (Владимир) Немировский, глава (областной) администрации, который выполнял пожелания Коломойского", - сказал Полищук.
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Одесский экс-депутат рассказал, сколько человек погибли в трагедии 2 мая
Вчера, 07:32
В результате, добавил он, "никаких перспектив у расследования не было".
"Было создано две комиссии. Одна комиссия в Верховной раде, ее возглавлял Антон Киссе из "Партии регионов". Вторая комиссия была создана в (Одесской) области, в областном совете. Ее возглавлял бывший милицейский генерал (Григорий) Епур. Достойный человек, но на эти комиссии никто не обращал внимания. Если кого-то надо было допросить, то они не приходили", - напомнил бывший депутат.
В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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В миреУкраинаОдессаОдесская областьВасилий ПолищукСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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