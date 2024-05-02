https://ria.ru/20240502/odessa-1943406795.html

В Госдуме назвали ответственных за трагедию в Одессе в мае 2014 года

В Госдуме назвали ответственных за трагедию в Одессе в мае 2014 года - РИА Новости, 02.05.2024

В Госдуме назвали ответственных за трагедию в Одессе в мае 2014 года

Киевский режим и его западные кураторы несут прямую ответственность за трагедию в Одессе в мае 2014 года, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T09:14

2024-05-02T09:14

2024-05-02T09:14

в мире

одесса

украина

харьков

леонид слуцкий (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868466293_0:425:2885:2048_1920x0_80_0_0_c111e9bb498a4ea7db4a009f63825469.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Киевский режим и его западные кураторы несут прямую ответственность за трагедию в Одессе в мае 2014 года, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале. "И киевский режим, и его западные кураторы несут прямую ответственность за трагедию в Одессе в мае 2014 года. Зеленские, байдены, боррели и иже с ними остаются соучастниками", - написал Слуцкий. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20240501/odessa-1943325929.html

одесса

украина

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, украина, харьков, леонид слуцкий (политик)