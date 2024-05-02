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В Госдуме назвали ответственных за трагедию в Одессе в мае 2014 года - РИА Новости, 02.05.2024
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09:14 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/odessa-1943406795.html
В Госдуме назвали ответственных за трагедию в Одессе в мае 2014 года
В Госдуме назвали ответственных за трагедию в Одессе в мае 2014 года - РИА Новости, 02.05.2024
В Госдуме назвали ответственных за трагедию в Одессе в мае 2014 года
Киевский режим и его западные кураторы несут прямую ответственность за трагедию в Одессе в мае 2014 года, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T09:14
2024-05-02T09:14
в мире
одесса
украина
харьков
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Киевский режим и его западные кураторы несут прямую ответственность за трагедию в Одессе в мае 2014 года, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале. "И киевский режим, и его западные кураторы несут прямую ответственность за трагедию в Одессе в мае 2014 года. Зеленские, байдены, боррели и иже с ними остаются соучастниками", - написал Слуцкий. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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в мире, одесса, украина, харьков, леонид слуцкий (политик)
В мире, Одесса, Украина, Харьков, Леонид Слуцкий (политик)
В Госдуме назвали ответственных за трагедию в Одессе в мае 2014 года

Слуцкий: Киев и Запад несут ответственность за трагедию в Одессе в мае 2014 года

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкГорщие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе
Горщие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
Горщие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Киевский режим и его западные кураторы несут прямую ответственность за трагедию в Одессе в мае 2014 года, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
"И киевский режим, и его западные кураторы несут прямую ответственность за трагедию в Одессе в мае 2014 года. Зеленские, байдены, боррели и иже с ними остаются соучастниками", - написал Слуцкий.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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