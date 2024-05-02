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В Одессе из-за взрывов пострадали складские помещения
В Одессе из-за взрывов пострадали складские помещения - РИА Новости, 02.05.2024
В Одессе из-за взрывов пострадали складские помещения
Складские помещения почтовой службы "Новая почта" повреждены в Одессе на юге Украины после взрывов, сообщает в четверг Государственная служба чрезвычайных... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T08:16
2024-05-02T08:16
2024-05-02T08:31
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Складские помещения почтовой службы "Новая почта" повреждены в Одессе на юге Украины после взрывов, сообщает в четверг Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) страны, текст сообщения приводит украинское агентство УНН. Накануне украинское издание "Страна" сообщило, что в ночь на четверг Одесса подверглась ударам. "На месте (после взрывов) вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали пожарные", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
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В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Одессе из-за взрывов пострадали складские помещения
ГСЧС: склады почтовой службы получили повреждения в Одессе после взрывов