https://ria.ru/20240502/odessa-1943398929.html

Одесский экс-депутат рассказал, сколько человек погибли в трагедии 2 мая

Одесский экс-депутат рассказал, сколько человек погибли в трагедии 2 мая - РИА Новости, 02.05.2024

Одесский экс-депутат рассказал, сколько человек погибли в трагедии 2 мая

В трагедии в Одессе 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51, заявил РИА Новости бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T07:32

2024-05-02T07:32

2024-05-02T07:49

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В трагедии в Одессе 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51, заявил РИА Новости бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием. "Я на 100 процентов обладаю информацией, что погибли минимум 51 человек, а не 48, как все пишут", - заявил агентству Полищук. По его данным, такая путаница возникла из-за того, что в статистику не включили троих человек, умерших в больницах из-за полученных травм. "Только официально за медицинской помощью обратились 247 пострадавших. Были госпитализированы 99 человек. Из них в тяжелом состоянии — 35. Но было много пострадавших, которые в больницы не обращались (опасаясь проблем с правоохранительными органами или сторонниками майдана - ред.). Я знал таких несколько человек, ибо помогал им с лечением", - сообщил Полищук. Более того, погибших может быть еще больше, так как "некоторые сгорели так, что их не опознали", - заявил экс-депутат. "Когда успешно закончится СВО, то я сделаю всё, чтобы установить количество погибших. Как это сделать я знаю", - заверил агентство Полищук. Он также составил списки погибших. В его списке есть две фамилии, которых нет в остальных списках – это некий Милев Иван Иванович, родившийся 5.06.1980, и Алексей Колпаков. Кроме того, в списках Полищука фигурирует пять неопознанных тел. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20240501/tragediya-1943308509.html

https://ria.ru/20240502/pogibshie-1942486064.html

https://ria.ru/20240502/odessa-1943396496.html

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в мире, одесса, украина, харьков, василий полищук