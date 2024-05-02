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Одесский экс-депутат заявил, что силовиков изолировали перед трагедией - РИА Новости, 02.05.2024
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06:39 02.05.2024 (обновлено: 07:05 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/odessa-1943397087.html
Одесский экс-депутат заявил, что силовиков изолировали перед трагедией
Одесский экс-депутат заявил, что силовиков изолировали перед трагедией - РИА Новости, 02.05.2024
Одесский экс-депутат заявил, что силовиков изолировали перед трагедией
Доказательством того, что трагедия в Одессе 2 мая 2014 года была не случайностью, а запланированной операцией, является визит в город замгенпрокурора Украины... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T06:39
2024-05-02T07:05
в мире
одесса
украина
харьков
василий полищук
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Доказательством того, что трагедия в Одессе 2 мая 2014 года была не случайностью, а запланированной операцией, является визит в город замгенпрокурора Украины Николая Банчука, который изолировал местных силовиков, чтобы они не могли остановить беспорядки, заявил РИА Новости бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием. "Второго мая в 12 часов в Одессе был замгенпрокурора Украины Николай Банчук. Он собрал в 12 часов всех силовиков, руководителей в областной прокуратуре, на улице Пушкинская. Приказал выключить мобильные телефоны и проводил совещание о борьбе с сепаратизмом", - рассказал агентству Полищук. По его оценке, это было сделано для того, "чтобы милиция, которая должна обеспечивать охрану общественного порядка, их руководители, не помешала проведению их спецоперации (по разгону противников майдана)". Кроме того, Банчук таким образом "обеспечил их алиби", считает Полищук. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20240502/pogibshie-1942486064.html
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в мире, одесса, украина, харьков, василий полищук
В мире, Одесса, Украина, Харьков, Василий Полищук
Одесский экс-депутат заявил, что силовиков изолировали перед трагедией

Полищук: Банчук изолировал силовиков в Одессе перед трагедией 2 мая 2014 года

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкМассовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
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Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Доказательством того, что трагедия в Одессе 2 мая 2014 года была не случайностью, а запланированной операцией, является визит в город замгенпрокурора Украины Николая Банчука, который изолировал местных силовиков, чтобы они не могли остановить беспорядки, заявил РИА Новости бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием.
"Второго мая в 12 часов в Одессе был замгенпрокурора Украины Николай Банчук. Он собрал в 12 часов всех силовиков, руководителей в областной прокуратуре, на улице Пушкинская. Приказал выключить мобильные телефоны и проводил совещание о борьбе с сепаратизмом", - рассказал агентству Полищук.
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По его оценке, это было сделано для того, "чтобы милиция, которая должна обеспечивать охрану общественного порядка, их руководители, не помешала проведению их спецоперации (по разгону противников майдана)".
Кроме того, Банчук таким образом "обеспечил их алиби", считает Полищук.
В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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