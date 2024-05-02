https://ria.ru/20240502/odessa-1943397087.html

Одесский экс-депутат заявил, что силовиков изолировали перед трагедией

Одесский экс-депутат заявил, что силовиков изолировали перед трагедией - РИА Новости, 02.05.2024

Одесский экс-депутат заявил, что силовиков изолировали перед трагедией

Доказательством того, что трагедия в Одессе 2 мая 2014 года была не случайностью, а запланированной операцией, является визит в город замгенпрокурора Украины... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T06:39

2024-05-02T06:39

2024-05-02T07:05

в мире

одесса

украина

харьков

василий полищук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868454942_0:222:2465:1609_1920x0_80_0_0_4be6f19402cca1f81f909df382f816aa.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Доказательством того, что трагедия в Одессе 2 мая 2014 года была не случайностью, а запланированной операцией, является визит в город замгенпрокурора Украины Николая Банчука, который изолировал местных силовиков, чтобы они не могли остановить беспорядки, заявил РИА Новости бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием. "Второго мая в 12 часов в Одессе был замгенпрокурора Украины Николай Банчук. Он собрал в 12 часов всех силовиков, руководителей в областной прокуратуре, на улице Пушкинская. Приказал выключить мобильные телефоны и проводил совещание о борьбе с сепаратизмом", - рассказал агентству Полищук. По его оценке, это было сделано для того, "чтобы милиция, которая должна обеспечивать охрану общественного порядка, их руководители, не помешала проведению их спецоперации (по разгону противников майдана)". Кроме того, Банчук таким образом "обеспечил их алиби", считает Полищук. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20240502/pogibshie-1942486064.html

https://ria.ru/20240501/odessa-1943325929.html

одесса

украина

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, украина, харьков, василий полищук