https://ria.ru/20240502/odessa-1943395124.html

В США предположили, кто организовал массовое убийство в Одессе в 2014 году

В США предположили, кто организовал массовое убийство в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 02.05.2024

В США предположили, кто организовал массовое убийство в Одессе в 2014 году

Массовое убийство мирных жителей в Одессе в 2014 году было хорошо спланировано, возможно при участии ЦРУ в организации нападения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T05:33

2024-05-02T05:33

2024-05-02T06:05

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Дмитрий Злодорев. Массовое убийство мирных жителей в Одессе в 2014 году было хорошо спланировано, возможно при участии ЦРУ в организации нападения, заявил РИА Новости американский антивоенный активист и координатор Глобальной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "Я бы предположил, что за этим стояли ЦРУ и СБУ Украины и, возможно, британская разведывательная служба MI6. Все это было хорошо спланировано", - сказал Ганьон. По его мнению, США и другие американские организации, вероятнее всего, были задействованы в планировании операции. Ганьон обратил внимание на то, что исполнители преступления были хорошо подготовлены, а правоохранительные органы практически ничего не делали для того, чтобы остановить их. "У них были готовы коктейли Молотова, чтобы взорвать Дом профсоюзов, а также биты, чтобы добивать тех, кто выпрыгивал из окон, пытаясь уйти от огня и дыма. Нацисты взломали дверь и ворвались внутрь здания, чтобы убивать скрывавшихся там людей", - сказал Ганьон. Он также обратил внимание на бездействие полиции, находившейся на месте событий. По его словам, арестам подвергались люди, находившиеся внутри здания, а не те, кто нападал на них. Кроме того, отметил активист, пожарные машины на какое-то время были заблокированы и не могли тушить пожар, когда тот только начался. "Для меня очевидно, что решения принимались на самом высоком уровне на Украине, а возможно, и в США. Этим и вызвано то, что не было никакого преследования виновных", - сказал Ганьон. Активист рассказал, что находился в Одессе 2 мая 2016 года на второй годовщине трагических событий, и своими глазами видел вооруженных боевиков из батальона "Азов"*, которые не позволяли матерям погибших и другим собравшимся возложить цветы к месту гибели людей. "Нацисты не позволяли никому подойти. Они забрасывали камнями автобус, в котором приехали матери и международные наблюдатели", - отметил он. Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана", начавшегося в конце 2013 года. Россия неоднократно подвергала критике действия властей Украины в связи с этой трагедией и призывала мировое сообщество и правозащитников провести расследование массового убийства невинных людей.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240502/pogibshie-1942486064.html

https://ria.ru/20240502/tribunal-1943393910.html

https://ria.ru/20240501/odessa-1943265913.html

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