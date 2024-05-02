Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ подтвердили частичный выход из поселка Очеретино под Авдеевкой - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/ocheretino-1943472284.html
В ВСУ подтвердили частичный выход из поселка Очеретино под Авдеевкой
В ВСУ подтвердили частичный выход из поселка Очеретино под Авдеевкой - РИА Новости, 02.05.2024
В ВСУ подтвердили частичный выход из поселка Очеретино под Авдеевкой
Представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин признал частичный отход украинских войск из поселка Очеретино под Авдеевкой в ДНР. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:46
2024-05-02T13:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937292252_0:82:3167:1863_1920x0_80_0_0_79e3a4d56e6cb05c7e0d0766b3eea488.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин признал частичный отход украинских войск из поселка Очеретино под Авдеевкой в ДНР. "(Противнику) удалось прорваться и закрепиться в Очеретино. Одна часть (населенного пункта – ред.) находится под контролем врага... Там идут тяжелые бои", - сказал Волошин в эфире всеукраинского телемарафона. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов 22 апреля сообщил, что украинские войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино. Он отметил, что этот поселок является ключевым населенным пунктом по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки.
https://ria.ru/20240501/vsu-1943358805.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937292252_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_6d71ff0873fbbe4004b36d06bd90806c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
В ВСУ подтвердили частичный выход из поселка Очеретино под Авдеевкой

Представитель группировки ВСУ: ВС России контролируют часть поселка Очеретино

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр"
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 группировки войск "Центр" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин признал частичный отход украинских войск из поселка Очеретино под Авдеевкой в ДНР.
"(Противнику) удалось прорваться и закрепиться в Очеретино. Одна часть (населенного пункта – ред.) находится под контролем врага... Там идут тяжелые бои", - сказал Волошин в эфире всеукраинского телемарафона.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов 22 апреля сообщил, что украинские войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино. Он отметил, что этот поселок является ключевым населенным пунктом по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
"Русские прорвали фронт". В Германии сообщили об ошибке ВСУ на передовой
1 мая, 19:40
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала