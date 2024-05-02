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В ВСУ подтвердили частичный выход из поселка Очеретино под Авдеевкой
В ВСУ подтвердили частичный выход из поселка Очеретино под Авдеевкой - РИА Новости, 02.05.2024
В ВСУ подтвердили частичный выход из поселка Очеретино под Авдеевкой
Представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин признал частичный отход украинских войск из поселка Очеретино под Авдеевкой в ДНР. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:46
2024-05-02T13:46
2024-05-02T13:46
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин признал частичный отход украинских войск из поселка Очеретино под Авдеевкой в ДНР. "(Противнику) удалось прорваться и закрепиться в Очеретино. Одна часть (населенного пункта – ред.) находится под контролем врага... Там идут тяжелые бои", - сказал Волошин в эфире всеукраинского телемарафона. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов 22 апреля сообщил, что украинские войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино. Он отметил, что этот поселок является ключевым населенным пунктом по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки.
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РИА Новости
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В ВСУ подтвердили частичный выход из поселка Очеретино под Авдеевкой
Представитель группировки ВСУ: ВС России контролируют часть поселка Очеретино