https://ria.ru/20240502/obstrel-1943477505.html

ВСУ обстреляли центр детского творчества в Донецке

ВСУ обстреляли центр детского творчества в Донецке - РИА Новости, 02.05.2024

ВСУ обстреляли центр детского творчества в Донецке

Центр детского творчества, расположенный в многоквартирном доме, поврежден при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:07

2024-05-02T14:07

2024-05-02T20:47

кировский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Центр детского творчества, расположенный в многоквартирном доме, поврежден при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района повреждено остекление центра детского творчества, расположенного в многоквартирном доме по улице Бирюзова", - написал он. По данным представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 11.35 мск ВСУ выпустили по этому району два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, с 10.35 до 12.15 ВСУ выпустили восемь таких же снарядов по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

https://ria.ru/20240328/obstrel-1936357491.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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Последствия обстрела Кировского района Донецка Последствия украинского обстрела Кировского района Донецка – на кадрах РИА Новости. 2024-05-02T14:07 true PT0M30S

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия