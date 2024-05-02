https://ria.ru/20240502/obstrel-1943477505.html
ВСУ обстреляли центр детского творчества в Донецке
ВСУ обстреляли центр детского творчества в Донецке - РИА Новости, 02.05.2024
ВСУ обстреляли центр детского творчества в Донецке
Центр детского творчества, расположенный в многоквартирном доме, поврежден при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:07
2024-05-02T14:07
2024-05-02T20:47
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Центр детского творчества, расположенный в многоквартирном доме, поврежден при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района повреждено остекление центра детского творчества, расположенного в многоквартирном доме по улице Бирюзова", - написал он. По данным представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 11.35 мск ВСУ выпустили по этому району два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, с 10.35 до 12.15 ВСУ выпустили восемь таких же снарядов по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
https://ria.ru/20240328/obstrel-1936357491.html
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Последствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия украинского обстрела Кировского района Донецка – на кадрах РИА Новости.
2024-05-02T14:07
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ обстреляли центр детского творчества в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ пострадал центр детского творчества