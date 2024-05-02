https://ria.ru/20240502/obstrel-1943404532.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.05.2024

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T08:55

2024-05-02T08:55

2024-05-02T08:55

петровский район

донецк

специальная военная операция на украине

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Это первый обстрел с начала суток, о последствиях не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

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петровский район, донецк, происшествия, сцкк