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Житель Кировской области избил мужа знакомой и заставил его копать могилу - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/mogila-1943488845.html
Житель Кировской области избил мужа знакомой и заставил его копать могилу
Житель Кировской области избил мужа знакомой и заставил его копать могилу - РИА Новости, 02.05.2024
Житель Кировской области избил мужа знакомой и заставил его копать могилу
Житель Кировской области заставил выкопать могилу мужчину, обижавшего свою жену, а когда тот попытался вылезти из ямы, избил его лопатой, на него возбуждено... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:51
2024-05-02T14:51
происшествия
кировская область
кирово-чепецк
россия
специальная военная операция на украине
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Житель Кировской области заставил выкопать могилу мужчину, обижавшего свою жену, а когда тот попытался вылезти из ямы, избил его лопатой, на него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает МВД региона в Telegram-канале. В полицию Кирово-Чепецка поступило сообщение от медиков о том, что к ним за помощью обратился местный житель с ушибами спины, травмами головы и переломами пальцев. Потерпевший рассказал полицейским, что незнакомый мужчина позвал его вечером покататься на машине и привез его в лес к кладбищу на окраине города. "Злоумышленник под предлогом того, что чепчанин обижает свою жену, заставил его "рыть могилу" и выдал лопату. Потерпевший какое-то время копал землю. Потом он попытался выбраться из образовавшейся ямы, но "защитник женщины" стал наносить ему удары лопатой по голове, спине и руке. Затем уехал. Пострадавший выбрался из ямы и шел пешком около 7 километров в сторону города, пока не встретил людей, которых попросил о помощи", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого — им оказался знакомый супруги потерпевшего. С его слов, накануне женщина пожаловалась на плохие отношения с мужем. Мужчину задержали и доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
https://ria.ru/20240320/sud-1934405439.html
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происшествия, кировская область, кирово-чепецк, россия
Происшествия, Кировская область, Кирово-Чепецк, Россия, Специальная военная операция на Украине
Житель Кировской области избил мужа знакомой и заставил его копать могилу

В Приволжье знакомый женщины, пожаловавшейся на мужа, заставил его копать могилу

© Depositphotos.com / PhotoWorldЛопата
Лопата - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Depositphotos.com / PhotoWorld
Лопата. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Житель Кировской области заставил выкопать могилу мужчину, обижавшего свою жену, а когда тот попытался вылезти из ямы, избил его лопатой, на него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает МВД региона в Telegram-канале.
В полицию Кирово-Чепецка поступило сообщение от медиков о том, что к ним за помощью обратился местный житель с ушибами спины, травмами головы и переломами пальцев. Потерпевший рассказал полицейским, что незнакомый мужчина позвал его вечером покататься на машине и привез его в лес к кладбищу на окраине города.
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"Злоумышленник под предлогом того, что чепчанин обижает свою жену, заставил его "рыть могилу" и выдал лопату. Потерпевший какое-то время копал землю. Потом он попытался выбраться из образовавшейся ямы, но "защитник женщины" стал наносить ему удары лопатой по голове, спине и руке. Затем уехал. Пострадавший выбрался из ямы и шел пешком около 7 километров в сторону города, пока не встретил людей, которых попросил о помощи", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого — им оказался знакомый супруги потерпевшего. С его слов, накануне женщина пожаловалась на плохие отношения с мужем.
Мужчину задержали и доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКировская областьКирово-ЧепецкРоссия
 
 
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