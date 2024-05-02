https://ria.ru/20240502/mogila-1943488845.html

Житель Кировской области избил мужа знакомой и заставил его копать могилу

Житель Кировской области избил мужа знакомой и заставил его копать могилу - РИА Новости, 02.05.2024

Житель Кировской области избил мужа знакомой и заставил его копать могилу

Житель Кировской области заставил выкопать могилу мужчину, обижавшего свою жену, а когда тот попытался вылезти из ямы, избил его лопатой, на него возбуждено... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:51

2024-05-02T14:51

2024-05-02T14:51

происшествия

кировская область

кирово-чепецк

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Житель Кировской области заставил выкопать могилу мужчину, обижавшего свою жену, а когда тот попытался вылезти из ямы, избил его лопатой, на него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает МВД региона в Telegram-канале. В полицию Кирово-Чепецка поступило сообщение от медиков о том, что к ним за помощью обратился местный житель с ушибами спины, травмами головы и переломами пальцев. Потерпевший рассказал полицейским, что незнакомый мужчина позвал его вечером покататься на машине и привез его в лес к кладбищу на окраине города. "Злоумышленник под предлогом того, что чепчанин обижает свою жену, заставил его "рыть могилу" и выдал лопату. Потерпевший какое-то время копал землю. Потом он попытался выбраться из образовавшейся ямы, но "защитник женщины" стал наносить ему удары лопатой по голове, спине и руке. Затем уехал. Пострадавший выбрался из ямы и шел пешком около 7 километров в сторону города, пока не встретил людей, которых попросил о помощи", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого — им оказался знакомый супруги потерпевшего. С его слов, накануне женщина пожаловалась на плохие отношения с мужем. Мужчину задержали и доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

https://ria.ru/20240320/sud-1934405439.html

https://ria.ru/20211125/mogila-1760730693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кировская область, кирово-чепецк, россия