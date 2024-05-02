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В МИД рассказали, когда расследуют бойню в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
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06:14 02.05.2024 (обновлено: 06:34 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/miroshnik-1943396329.html
В МИД рассказали, когда расследуют бойню в Доме профсоюзов в Одессе
В МИД рассказали, когда расследуют бойню в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
В МИД рассказали, когда расследуют бойню в Доме профсоюзов в Одессе
Полное расследование преступления в Доме профсоюзов в Одессе десять лет назад станет возможным после низложения киевского режима, заявил РИА Новости посол по... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T06:14
2024-05-02T06:34
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Полное расследование преступления в Доме профсоюзов в Одессе десять лет назад станет возможным после низложения киевского режима, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. "Полное расследование преступления в Одессе станет возможно после низложения нынешнего режима, который является и приемником тех убийц, и их укрывателем — они (США, Британия, ЕС — ред.) как минимум уже пять лет всячески препятствуют расследованию этого преступления", — сказал Мирошник. "Запад благословил этот режим, он создал все условия для захвата власти, этот режим — их порождение. Как они могли в расследовании выйти на самих себя? Они же сами вырастили этих радикалов и сами заплатили за их преступления. И теперь вполне логично спускают на тормозах все попытки докопаться до истины, потому что эта истина им прекрасно известна", — добавил дипломат, комментируя попытку Совета Европы расследовать трагедию в Одессе. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20240502/pogibshie-1942486064.html
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в мире, одесса, россия, сша, родион мирошник, евросоюз, совет европы
В мире, Одесса, Россия, США, Родион Мирошник, Евросоюз, Совет Европы
В МИД рассказали, когда расследуют бойню в Доме профсоюзов в Одессе

Мирошник: расследование бойни в Одессе возможно после падения киевского режима

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкГорщие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе
Горщие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Александр Полищук
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Горщие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Полное расследование преступления в Доме профсоюзов в Одессе десять лет назад станет возможным после низложения киевского режима, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"Полное расследование преступления в Одессе станет возможно после низложения нынешнего режима, который является и приемником тех убийц, и их укрывателем — они (США, Британия, ЕС — ред.) как минимум уже пять лет всячески препятствуют расследованию этого преступления", — сказал Мирошник.
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"Запад благословил этот режим, он создал все условия для захвата власти, этот режим — их порождение. Как они могли в расследовании выйти на самих себя? Они же сами вырастили этих радикалов и сами заплатили за их преступления. И теперь вполне логично спускают на тормозах все попытки докопаться до истины, потому что эта истина им прекрасно известна", — добавил дипломат, комментируя попытку Совета Европы расследовать трагедию в Одессе.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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