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"Россия сегодня" и "Другое Дело" запустили медиашколу - РИА Новости, 02.05.2024
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11:15 02.05.2024 (обновлено: 15:49 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/mediashkola-1943428284.html
"Россия сегодня" и "Другое Дело" запустили медиашколу
"Россия сегодня" и "Другое Дело" запустили медиашколу - РИА Новости, 02.05.2024
"Россия сегодня" и "Другое Дело" запустили медиашколу
Медиагруппа "Россия сегодня" и проект "Другое дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запустили образовательную медиашколу, где ее... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:15
2024-05-02T15:49
общество
наталья лосева
дмитрий киселев
дмитрий горностаев
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и проект "Другое дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запустили образовательную медиашколу, где ее участники за три дня узнают, как работает информагентство, и обучатся основам продюсирования и медиаменеджмента, сообщает пресс-служба проекта. "Другое Дело" и медиагруппа "Россия сегодня" запустили образовательный проект в сфере медиа. Изнутри узнать, как работает информационное агентство, обучиться основам продюсирования и медиаменеджмента смогут участники медиашколы – молодые журналисты, блогеры, SMM-специалисты. Образовательный проект запущен программой развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" совместно с "Россией сегодня", - говорится в сообщении. Добавляется, что участников ждет трехдневный медиаинтенсив под руководством лучших экспертов, полезные знакомства и экскурсии в офисы главных медиахолдингов страны. Также присоединиться к медиашколе могут молодые специалисты от 20 до 30 лет из любого города России с опытом работы в сфере медиа. Как отмечают организаторы проекта, обучение подойдет не только тем, кто только начинает свой карьерный путь и ищет эффективные инструменты работы, но и опытным специалистам, готовым обмениваться опытом с коллегами, строить новые связи в мире медиа и масштабировать свои проекты. "Отбор участников пройдет в два этапа. В первом туре специалисты заполнят короткую анкету о себе и пройдут тест на эрудицию, знание мировой геополитики и новостной повестки. Время выполнения теста будет ограничено. Решение медиа-кейса ждет тех, кто пройдет во второй этап. Участникам отбора предложат три кейсовых задания на выбор на тему журналистики, PR и продюсирования. 100 счастливчиков, набравших наибольшее количество баллов, отправятся учиться в Москву в сентябре", - говорится в сообщении. Уточняется, что обучающая трехдневная программа пройдет на базе медиагруппы "Россия сегодня". Перед молодыми специалистами выступит её генеральный директор – Дмитрий Киселев, директор главной дирекции информации Дмитрий Горностаев, руководитель агентства Sputnik в странах Ближнего зарубежья Андрей Благодыренко, главный редактор радио Sputnik Кирилл Вышинский, руководитель международного пресс-центра Ольга Колева и другие. Завершающий день программы будет посвящен Деловой игре, которую проведут заместитель главного редактора "России сегодня" Наталья Лосева и советник медиагруппы Олег Дмитриев. "Мы будем рады принять в учебных классах и ньюс-румах нашего агентства молодых коллег из самых разных регионов России. Лучшие российские журналисты и медиа-менеджеры поделятся теоретическими и, что особенно важно, практическими знаниями", – приводит пресс-служба слова заместителя главного редактора "России сегодня" Натальи Лосевой. Кроме того, слушателей ждет тимбилдинг, знакомство с медиагруппой "Россия сегодня" и её брендами: РИА Новости, Sputnik и др. В рамках программы также запланированы экскурсии в ведущие медиахолдинги и офисы креативных компаний, включая ВКонтакте, Останкино, РБК, СТС и не только. Участники Медиашколы увидят закулисье создания контента, познакомятся с лидерами индустрии. За обучение все участники получат баллы проекта "Другое дело", которые можно обменять на приятные бонусы – путешествия, обучение, экскурсии в музеи и театры, встречи с известными людьми и многое другое. Набор участников идет до 7 июня.
https://ria.ru/20231102/konkurs-1907051808.html
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РИА Новости
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353
60
общество, наталья лосева, дмитрий киселев, дмитрий горностаев, рбк (медиагруппа)
Общество, Наталья Лосева, Дмитрий Киселев, Дмитрий Горностаев, РБК (медиагруппа)
"Россия сегодня" и "Другое Дело" запустили медиашколу

"Россия сегодня" и проект "Другое дело" запустили образовательный медиапроект

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и проект "Другое дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запустили образовательную медиашколу, где ее участники за три дня узнают, как работает информагентство, и обучатся основам продюсирования и медиаменеджмента, сообщает пресс-служба проекта.
«
"Другое Дело" и медиагруппа "Россия сегодня" запустили образовательный проект в сфере медиа. Изнутри узнать, как работает информационное агентство, обучиться основам продюсирования и медиаменеджмента смогут участники медиашколы – молодые журналисты, блогеры, SMM-специалисты. Образовательный проект запущен программой развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" совместно с "Россией сегодня", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что участников ждет трехдневный медиаинтенсив под руководством лучших экспертов, полезные знакомства и экскурсии в офисы главных медиахолдингов страны.
Также присоединиться к медиашколе могут молодые специалисты от 20 до 30 лет из любого города России с опытом работы в сфере медиа.
Как отмечают организаторы проекта, обучение подойдет не только тем, кто только начинает свой карьерный путь и ищет эффективные инструменты работы, но и опытным специалистам, готовым обмениваться опытом с коллегами, строить новые связи в мире медиа и масштабировать свои проекты.
"Отбор участников пройдет в два этапа. В первом туре специалисты заполнят короткую анкету о себе и пройдут тест на эрудицию, знание мировой геополитики и новостной повестки. Время выполнения теста будет ограничено. Решение медиа-кейса ждет тех, кто пройдет во второй этап. Участникам отбора предложат три кейсовых задания на выбор на тему журналистики, PR и продюсирования. 100 счастливчиков, набравших наибольшее количество баллов, отправятся учиться в Москву в сентябре", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что обучающая трехдневная программа пройдет на базе медиагруппы "Россия сегодня". Перед молодыми специалистами выступит её генеральный директор – Дмитрий Киселев, директор главной дирекции информации Дмитрий Горностаев, руководитель агентства Sputnik в странах Ближнего зарубежья Андрей Благодыренко, главный редактор радио Sputnik Кирилл Вышинский, руководитель международного пресс-центра Ольга Колева и другие. Завершающий день программы будет посвящен Деловой игре, которую проведут заместитель главного редактора "России сегодня" Наталья Лосева и советник медиагруппы Олег Дмитриев.
"Мы будем рады принять в учебных классах и ньюс-румах нашего агентства молодых коллег из самых разных регионов России. Лучшие российские журналисты и медиа-менеджеры поделятся теоретическими и, что особенно важно, практическими знаниями", – приводит пресс-служба слова заместителя главного редактора "России сегодня" Натальи Лосевой.
Кроме того, слушателей ждет тимбилдинг, знакомство с медиагруппой "Россия сегодня" и её брендами: РИА Новости, Sputnik и др. В рамках программы также запланированы экскурсии в ведущие медиахолдинги и офисы креативных компаний, включая ВКонтакте, Останкино, РБК, СТС и не только. Участники Медиашколы увидят закулисье создания контента, познакомятся с лидерами индустрии.
За обучение все участники получат баллы проекта "Другое дело", которые можно обменять на приятные бонусы – путешествия, обучение, экскурсии в музеи и театры, встречи с известными людьми и многое другое. Набор участников идет до 7 июня.
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