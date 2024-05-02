https://ria.ru/20240502/mediashkola-1943428284.html

"Россия сегодня" и "Другое Дело" запустили медиашколу

"Россия сегодня" и "Другое Дело" запустили медиашколу - РИА Новости, 02.05.2024

"Россия сегодня" и "Другое Дело" запустили медиашколу

Медиагруппа "Россия сегодня" и проект "Другое дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запустили образовательную медиашколу, где ее... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:15

2024-05-02T11:15

2024-05-02T15:49

общество

наталья лосева

дмитрий киселев

дмитрий горностаев

рбк (медиагруппа)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916929175_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8efea60e1c72401e4e5f703055bf293b.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и проект "Другое дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запустили образовательную медиашколу, где ее участники за три дня узнают, как работает информагентство, и обучатся основам продюсирования и медиаменеджмента, сообщает пресс-служба проекта. "Другое Дело" и медиагруппа "Россия сегодня" запустили образовательный проект в сфере медиа. Изнутри узнать, как работает информационное агентство, обучиться основам продюсирования и медиаменеджмента смогут участники медиашколы – молодые журналисты, блогеры, SMM-специалисты. Образовательный проект запущен программой развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" совместно с "Россией сегодня", - говорится в сообщении. Добавляется, что участников ждет трехдневный медиаинтенсив под руководством лучших экспертов, полезные знакомства и экскурсии в офисы главных медиахолдингов страны. Также присоединиться к медиашколе могут молодые специалисты от 20 до 30 лет из любого города России с опытом работы в сфере медиа. Как отмечают организаторы проекта, обучение подойдет не только тем, кто только начинает свой карьерный путь и ищет эффективные инструменты работы, но и опытным специалистам, готовым обмениваться опытом с коллегами, строить новые связи в мире медиа и масштабировать свои проекты. "Отбор участников пройдет в два этапа. В первом туре специалисты заполнят короткую анкету о себе и пройдут тест на эрудицию, знание мировой геополитики и новостной повестки. Время выполнения теста будет ограничено. Решение медиа-кейса ждет тех, кто пройдет во второй этап. Участникам отбора предложат три кейсовых задания на выбор на тему журналистики, PR и продюсирования. 100 счастливчиков, набравших наибольшее количество баллов, отправятся учиться в Москву в сентябре", - говорится в сообщении. Уточняется, что обучающая трехдневная программа пройдет на базе медиагруппы "Россия сегодня". Перед молодыми специалистами выступит её генеральный директор – Дмитрий Киселев, директор главной дирекции информации Дмитрий Горностаев, руководитель агентства Sputnik в странах Ближнего зарубежья Андрей Благодыренко, главный редактор радио Sputnik Кирилл Вышинский, руководитель международного пресс-центра Ольга Колева и другие. Завершающий день программы будет посвящен Деловой игре, которую проведут заместитель главного редактора "России сегодня" Наталья Лосева и советник медиагруппы Олег Дмитриев. "Мы будем рады принять в учебных классах и ньюс-румах нашего агентства молодых коллег из самых разных регионов России. Лучшие российские журналисты и медиа-менеджеры поделятся теоретическими и, что особенно важно, практическими знаниями", – приводит пресс-служба слова заместителя главного редактора "России сегодня" Натальи Лосевой. Кроме того, слушателей ждет тимбилдинг, знакомство с медиагруппой "Россия сегодня" и её брендами: РИА Новости, Sputnik и др. В рамках программы также запланированы экскурсии в ведущие медиахолдинги и офисы креативных компаний, включая ВКонтакте, Останкино, РБК, СТС и не только. Участники Медиашколы увидят закулисье создания контента, познакомятся с лидерами индустрии. За обучение все участники получат баллы проекта "Другое дело", которые можно обменять на приятные бонусы – путешествия, обучение, экскурсии в музеи и театры, встречи с известными людьми и многое другое. Набор участников идет до 7 июня.

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https://ria.ru/20231207/konkurs-1914483652.html

https://ria.ru/20230927/sotrudniki-1898862032.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, наталья лосева, дмитрий киселев, дмитрий горностаев, рбк (медиагруппа)