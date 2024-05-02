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Голикова рассказала о реализации нацпроекта "Культура" - РИА Новости, 02.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:36 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/kultura-1943419557.html
Голикова рассказала о реализации нацпроекта "Культура"
Голикова рассказала о реализации нацпроекта "Культура" - РИА Новости, 02.05.2024
Голикова рассказала о реализации нацпроекта "Культура"
Все плановые значения показателей по национальному проекту "Культура" на прошлый год были достигнуты, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T10:36
2024-05-02T10:36
культура
россия
татьяна голикова
новости культуры
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Все плановые значения показателей по национальному проекту "Культура" на прошлый год были достигнуты, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам совещания с регионами по реализации нацпроекта "Культура". "По итогам 2023 года достигнуты все плановые значения показателей национального проекта "Культура". В этом году на его реализацию из федерального бюджета предусмотрено более 51 миллиарда рублей. Кассовое исполнение за первые три месяца уже составляет 48,6%", - сказала Голикова, слова которой приводит ее аппарат. По ее словам, в рамках нацпроекта в прошлом году было поддержано более 7,5 тысячи творческих инициатив и проектов. Курсы повышения квалификации в прошлом году прошли 44 тысячи творческих и управленческих кадров, из них четыре тысячи в новых регионах. За весь период реализации проекта число прошедших такие курсы составило 164 тысячи человек. "В рамках национального проекта ведется активная работа по оснащению детских школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Так, за год оснащено 383 образовательные организации в 46 регионах. Реконструировано и капитально отремонтировано 142 здания детских школ искусств в 68 регионах, а за весь период – 769 школ", - отметили в аппарате вице-премьера. Кроме того, в прошлом году построено, реконструировано и капитально отремонтировано 271 домов культуры в 73 регионах. За весь период реализации проекта – 1 695 домов культуры. Переоснащение прошли 230 муниципальных библиотек по модельному стандарту в 83 регионах, из которых 12 муниципальных библиотек модернизировано в новых регионах.
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россия, татьяна голикова, новости культуры
Культура, Россия, Татьяна Голикова, Новости культуры
Голикова рассказала о реализации нацпроекта "Культура"

Голикова: все показатели по нацпроекту "Культура" на 2023 год достигнуты

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Все плановые значения показателей по национальному проекту "Культура" на прошлый год были достигнуты, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам совещания с регионами по реализации нацпроекта "Культура".
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"По итогам 2023 года достигнуты все плановые значения показателей национального проекта "Культура". В этом году на его реализацию из федерального бюджета предусмотрено более 51 миллиарда рублей. Кассовое исполнение за первые три месяца уже составляет 48,6%", - сказала Голикова, слова которой приводит ее аппарат.
По ее словам, в рамках нацпроекта в прошлом году было поддержано более 7,5 тысячи творческих инициатив и проектов. Курсы повышения квалификации в прошлом году прошли 44 тысячи творческих и управленческих кадров, из них четыре тысячи в новых регионах. За весь период реализации проекта число прошедших такие курсы составило 164 тысячи человек.
"В рамках национального проекта ведется активная работа по оснащению детских школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Так, за год оснащено 383 образовательные организации в 46 регионах. Реконструировано и капитально отремонтировано 142 здания детских школ искусств в 68 регионах, а за весь период – 769 школ", - отметили в аппарате вице-премьера.
Кроме того, в прошлом году построено, реконструировано и капитально отремонтировано 271 домов культуры в 73 регионах. За весь период реализации проекта – 1 695 домов культуры. Переоснащение прошли 230 муниципальных библиотек по модельному стандарту в 83 регионах, из которых 12 муниципальных библиотек модернизировано в новых регионах.
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