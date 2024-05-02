https://ria.ru/20240502/kultura-1943419557.html

Голикова рассказала о реализации нацпроекта "Культура"

Голикова рассказала о реализации нацпроекта "Культура" - РИА Новости, 02.05.2024

Голикова рассказала о реализации нацпроекта "Культура"

Все плановые значения показателей по национальному проекту "Культура" на прошлый год были достигнуты, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T10:36

2024-05-02T10:36

2024-05-02T10:36

культура

россия

татьяна голикова

новости культуры

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Все плановые значения показателей по национальному проекту "Культура" на прошлый год были достигнуты, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам совещания с регионами по реализации нацпроекта "Культура". "По итогам 2023 года достигнуты все плановые значения показателей национального проекта "Культура". В этом году на его реализацию из федерального бюджета предусмотрено более 51 миллиарда рублей. Кассовое исполнение за первые три месяца уже составляет 48,6%", - сказала Голикова, слова которой приводит ее аппарат. По ее словам, в рамках нацпроекта в прошлом году было поддержано более 7,5 тысячи творческих инициатив и проектов. Курсы повышения квалификации в прошлом году прошли 44 тысячи творческих и управленческих кадров, из них четыре тысячи в новых регионах. За весь период реализации проекта число прошедших такие курсы составило 164 тысячи человек. "В рамках национального проекта ведется активная работа по оснащению детских школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Так, за год оснащено 383 образовательные организации в 46 регионах. Реконструировано и капитально отремонтировано 142 здания детских школ искусств в 68 регионах, а за весь период – 769 школ", - отметили в аппарате вице-премьера. Кроме того, в прошлом году построено, реконструировано и капитально отремонтировано 271 домов культуры в 73 регионах. За весь период реализации проекта – 1 695 домов культуры. Переоснащение прошли 230 муниципальных библиотек по модельному стандарту в 83 регионах, из которых 12 муниципальных библиотек модернизировано в новых регионах.

https://ria.ru/20240304/molodezh-1930998640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, татьяна голикова, новости культуры