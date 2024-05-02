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Россия более эффективна в военных усилиях, заявил Кулеба - РИА Новости, 02.05.2024
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02:36 02.05.2024 (обновлено: 03:04 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/kuleba-1943387206.html
Россия более эффективна в военных усилиях, заявил Кулеба
Россия более эффективна в военных усилиях, заявил Кулеба - РИА Новости, 02.05.2024
Россия более эффективна в военных усилиях, заявил Кулеба
Россия более эффективна в военных усилиях, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy, отвечая на вопрос о том, меняет ли недавно... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T02:36
2024-05-02T03:04
россия
украина
сша
дмитрий кулеба
джо байден
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нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия более эффективна в военных усилиях, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy, отвечая на вопрос о том, меняет ли недавно одобренная в США помощь Киеву военную стратегию Украины. Кулеба признал, что она все еще не прибыла, а сроки получения так же важны, как и сами поставки, в то время как "союзники Украины отстают от расписания, несмотря на все свои усилия". "Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производства... промышленной базы и чего на данный момент достиг весь Запад, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях", - заявил он. По мнению Кулебы, перед Западом встает "более фундаментальный вопрос" о его боеспособности. "Если он (Запад - ред.) не может быть достаточно эффективным конкретно в этих военных усилиях, то насколько эффективным он может быть, если начнутся другие войны и кризисы подобного масштаба?" - отметил Кулеба. Глава украинского МИД также признал, что Россия за два года конфликта стала успешнее в производстве оружия, "чем весь западный альянс", и это - "плохой знак". "Российские баллистические ракеты - настоящий бич этой войны", - добавил он. Президент США Джо Байден ранее подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
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россия, украина, сша, дмитрий кулеба, джо байден, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, в мире
Россия, Украина, США, Дмитрий Кулеба, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, В мире
Россия более эффективна в военных усилиях, заявил Кулеба

Кулеба: мы должны признать, что Россия более эффективна в военных усилиях

© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия более эффективна в военных усилиях, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy, отвечая на вопрос о том, меняет ли недавно одобренная в США помощь Киеву военную стратегию Украины.
Кулеба признал, что она все еще не прибыла, а сроки получения так же важны, как и сами поставки, в то время как "союзники Украины отстают от расписания, несмотря на все свои усилия".
Изображение сгенерировано ИИ
Украину придется спасать от нее самой
Вчера, 08:00
"Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производства... промышленной базы и чего на данный момент достиг весь Запад, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях", - заявил он.
По мнению Кулебы, перед Западом встает "более фундаментальный вопрос" о его боеспособности.
"Если он (Запад - ред.) не может быть достаточно эффективным конкретно в этих военных усилиях, то насколько эффективным он может быть, если начнутся другие войны и кризисы подобного масштаба?" - отметил Кулеба.
Глава украинского МИД также признал, что Россия за два года конфликта стала успешнее в производстве оружия, "чем весь западный альянс", и это - "плохой знак".
"Российские баллистические ракеты - настоящий бич этой войны", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
США гарантируют: Зеленский придумал Украине светлое будущее
30 апреля, 08:00
Президент США Джо Байден ранее подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Все пропало: новый пакет помощи США Украине обречен
25 апреля, 08:00
 
РоссияУкраинаСШАДмитрий КулебаДжо БайденСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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