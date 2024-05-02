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В Челябинской области женщина спряталась от приставов в собачьей конуре - РИА Новости, 02.05.2024
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09:41 02.05.2024 (обновлено: 10:33 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/konura-1943410003.html
В Челябинской области женщина спряталась от приставов в собачьей конуре
В Челябинской области женщина спряталась от приставов в собачьей конуре - РИА Новости, 02.05.2024
В Челябинской области женщина спряталась от приставов в собачьей конуре
Жительница Златоуста, задолжавшая по алиментам 100 тысяч рублей, спряталась от пришедших в ее дом судебных приставов в собачьей конуре, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T09:41
2024-05-02T10:33
происшествия
златоуст
россия
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая — РИА Новости. Жительница Златоуста, задолжавшая по алиментам 100 тысяч рублей, спряталась от пришедших в ее дом судебных приставов в собачьей конуре, сообщила пресс-служба главка ФФССП по Челябинской области. &quot;Калитку открыл сожитель должницы и, не моргнув глазом, заявил, что его пассии нет дома, мол, вышла, когда придет — неизвестно, лучше ее не ждать. Но судебные приставы не стали доверять словам гражданина, а решили все проверить. Начали с подворья, где и обнаружили хозяйку в собачьей будке. Ее законную обитательницу, которая постоянно отпугивала своим лаем всех проходящих, на время &quot;операции&quot; спрятали в доме&quot;, — рассказали в ведомстве.В пресс-службе пояснили, что многодетная мать обязана выплачивать алименты двум своим детям — мальчику и девочке 2011 и 2013 годов рождения. Заявление подала ее старшая дочь, под опекой которой находятся дети. Меры принудительного исполнения в отношении женщины не дали результат — официального дохода или имущества у нее нет, счета пусты. Тогда должнице нанес визит судебный пристав-исполнитель. На нее составили протокол за неуплату алиментов, но в отдел на рассмотрение она не явилась. Это стало поводом для повторного визита судебного пристава. После того как ее женщина выбралась из собачьей будки, ее отправили в суд. Там ей назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ. Кроме того, в отдел судебных приставов поступил еще один исполнительный документ о взыскании алиментов в пользу детского дома, где сейчас воспитывается четвертый ребенок женщины.
https://ria.ru/20240427/osuzhdennyy-1942790413.html
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происшествия, златоуст, россия, челябинская область
Происшествия, Златоуст, Россия, Челябинская область
В Челябинской области женщина спряталась от приставов в собачьей конуре

В Златоусте должница по алиментам спряталась от приставов в собачьей будке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая — РИА Новости. Жительница Златоуста, задолжавшая по алиментам 100 тысяч рублей, спряталась от пришедших в ее дом судебных приставов в собачьей конуре, сообщила пресс-служба главка ФФССП по Челябинской области.
«

"Калитку открыл сожитель должницы и, не моргнув глазом, заявил, что его пассии нет дома, мол, вышла, когда придет — неизвестно, лучше ее не ждать. Но судебные приставы не стали доверять словам гражданина, а решили все проверить. Начали с подворья, где и обнаружили хозяйку в собачьей будке. Ее законную обитательницу, которая постоянно отпугивала своим лаем всех проходящих, на время "операции" спрятали в доме", — рассказали в ведомстве.

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В пресс-службе пояснили, что многодетная мать обязана выплачивать алименты двум своим детям — мальчику и девочке 2011 и 2013 годов рождения. Заявление подала ее старшая дочь, под опекой которой находятся дети. Меры принудительного исполнения в отношении женщины не дали результат — официального дохода или имущества у нее нет, счета пусты.
Тогда должнице нанес визит судебный пристав-исполнитель. На нее составили протокол за неуплату алиментов, но в отдел на рассмотрение она не явилась. Это стало поводом для повторного визита судебного пристава.
После того как ее женщина выбралась из собачьей будки, ее отправили в суд. Там ей назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ.
Кроме того, в отдел судебных приставов поступил еще один исполнительный документ о взыскании алиментов в пользу детского дома, где сейчас воспитывается четвертый ребенок женщины.
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