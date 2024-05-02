https://ria.ru/20240502/konura-1943410003.html

В Челябинской области женщина спряталась от приставов в собачьей конуре

В Челябинской области женщина спряталась от приставов в собачьей конуре - РИА Новости, 02.05.2024

В Челябинской области женщина спряталась от приставов в собачьей конуре

Жительница Златоуста, задолжавшая по алиментам 100 тысяч рублей, спряталась от пришедших в ее дом судебных приставов в собачьей конуре, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T09:41

2024-05-02T09:41

2024-05-02T10:33

происшествия

златоуст

россия

челябинская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744154091_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_ff35b4308b16b1e56bc713c6505e3848.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая — РИА Новости. Жительница Златоуста, задолжавшая по алиментам 100 тысяч рублей, спряталась от пришедших в ее дом судебных приставов в собачьей конуре, сообщила пресс-служба главка ФФССП по Челябинской области. "Калитку открыл сожитель должницы и, не моргнув глазом, заявил, что его пассии нет дома, мол, вышла, когда придет — неизвестно, лучше ее не ждать. Но судебные приставы не стали доверять словам гражданина, а решили все проверить. Начали с подворья, где и обнаружили хозяйку в собачьей будке. Ее законную обитательницу, которая постоянно отпугивала своим лаем всех проходящих, на время "операции" спрятали в доме", — рассказали в ведомстве.В пресс-службе пояснили, что многодетная мать обязана выплачивать алименты двум своим детям — мальчику и девочке 2011 и 2013 годов рождения. Заявление подала ее старшая дочь, под опекой которой находятся дети. Меры принудительного исполнения в отношении женщины не дали результат — официального дохода или имущества у нее нет, счета пусты. Тогда должнице нанес визит судебный пристав-исполнитель. На нее составили протокол за неуплату алиментов, но в отдел на рассмотрение она не явилась. Это стало поводом для повторного визита судебного пристава. После того как ее женщина выбралась из собачьей будки, ее отправили в суд. Там ей назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ. Кроме того, в отдел судебных приставов поступил еще один исполнительный документ о взыскании алиментов в пользу детского дома, где сейчас воспитывается четвертый ребенок женщины.

https://ria.ru/20240427/osuzhdennyy-1942790413.html

https://ria.ru/20231205/alimenty-1913932693.html

златоуст

россия

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, златоуст, россия, челябинская область