В Челябинской области женщина спряталась от приставов в собачьей конуре
В Златоусте должница по алиментам спряталась от приставов в собачьей будке
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая — РИА Новости. Жительница Златоуста, задолжавшая по алиментам 100 тысяч рублей, спряталась от пришедших в ее дом судебных приставов в собачьей конуре, сообщила пресс-служба главка ФФССП по Челябинской области.
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"Калитку открыл сожитель должницы и, не моргнув глазом, заявил, что его пассии нет дома, мол, вышла, когда придет — неизвестно, лучше ее не ждать. Но судебные приставы не стали доверять словам гражданина, а решили все проверить. Начали с подворья, где и обнаружили хозяйку в собачьей будке. Ее законную обитательницу, которая постоянно отпугивала своим лаем всех проходящих, на время "операции" спрятали в доме", — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе пояснили, что многодетная мать обязана выплачивать алименты двум своим детям — мальчику и девочке 2011 и 2013 годов рождения. Заявление подала ее старшая дочь, под опекой которой находятся дети. Меры принудительного исполнения в отношении женщины не дали результат — официального дохода или имущества у нее нет, счета пусты.
Тогда должнице нанес визит судебный пристав-исполнитель. На нее составили протокол за неуплату алиментов, но в отдел на рассмотрение она не явилась. Это стало поводом для повторного визита судебного пристава.
После того как ее женщина выбралась из собачьей будки, ее отправили в суд. Там ей назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ.
Кроме того, в отдел судебных приставов поступил еще один исполнительный документ о взыскании алиментов в пользу детского дома, где сейчас воспитывается четвертый ребенок женщины.
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