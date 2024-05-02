https://ria.ru/20240502/knyazhevskaya-1943426094.html
Княжевская: на западе Москвы построят здание для служб Гостехнадзора
Княжевская: на западе Москвы построят здание для служб Гостехнадзора - РИА Новости, 02.05.2024
Княжевская: на западе Москвы построят здание для служб Гостехнадзора
В Очаково-Матвеевском на западе Москвы построят административное здание для служб Специализированной государственной инспекции по надзору за техническим... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:01
2024-05-02T11:01
2024-05-02T11:01
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юлиана княжевская
москомархитектура
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В Очаково-Матвеевском на западе Москвы построят административное здание для служб Специализированной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор), сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. "Здание площадью 13 тысяч квадратных метров возведут за счет городского бюджета на земельном участке в 2,28 гектара. Высота строения не превысит 20 метров", – приводит ее слова пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении уточняется, что здание возведут по адресу: Рябиновая улица, владение 38. В отношении этого земельного участка Москомархитектура предлагает внести изменения в правила землепользования и застройки. "Функционирование города невозможно без обеспечения специализированных служб собственными зданиями. Важно, чтобы сотрудникам было комфортно на своих рабочих местах, а здания соответствовали всем современным стандартам", - добавила Княжевская.
https://ria.ru/20240430/moskva-1943114915.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, юлиана княжевская, москомархитектура
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Юлиана Княжевская, Москомархитектура
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В Очаково-Матвеевском на западе Москвы построят административное здание для служб Специализированной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор), сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"Здание площадью 13 тысяч квадратных метров возведут за счет городского бюджета на земельном участке в 2,28 гектара. Высота строения не превысит 20 метров", – приводит ее слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
В сообщении уточняется, что здание возведут по адресу: Рябиновая улица, владение 38. В отношении этого земельного участка Москомархитектура предлагает внести изменения в правила землепользования и застройки.
"Функционирование города невозможно без обеспечения специализированных служб собственными зданиями. Важно, чтобы сотрудникам было комфортно на своих рабочих местах, а здания соответствовали всем современным стандартам", - добавила Княжевская
.