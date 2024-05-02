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Княжевская: на западе Москвы построят здание для служб Гостехнадзора - РИА Новости, 02.05.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:01 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/knyazhevskaya-1943426094.html
Княжевская: на западе Москвы построят здание для служб Гостехнадзора
Княжевская: на западе Москвы построят здание для служб Гостехнадзора - РИА Новости, 02.05.2024
Княжевская: на западе Москвы построят здание для служб Гостехнадзора
В Очаково-Матвеевском на западе Москвы построят административное здание для служб Специализированной государственной инспекции по надзору за техническим... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:01
2024-05-02T11:01
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москва
юлиана княжевская
москомархитектура
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В Очаково-Матвеевском на западе Москвы построят административное здание для служб Специализированной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор), сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. "Здание площадью 13 тысяч квадратных метров возведут за счет городского бюджета на земельном участке в 2,28 гектара. Высота строения не превысит 20 метров", – приводит ее слова пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении уточняется, что здание возведут по адресу: Рябиновая улица, владение 38. В отношении этого земельного участка Москомархитектура предлагает внести изменения в правила землепользования и застройки. "Функционирование города невозможно без обеспечения специализированных служб собственными зданиями. Важно, чтобы сотрудникам было комфортно на своих рабочих местах, а здания соответствовали всем современным стандартам", - добавила Княжевская.
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москва, юлиана княжевская, москомархитектура
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Юлиана Княжевская, Москомархитектура

Княжевская: на западе Москвы построят здание для служб Гостехнадзора

© МоскомархитектураЮлиана Княжевская
Юлиана Княжевская
© Москомархитектура
Юлиана Княжевская
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В Очаково-Матвеевском на западе Москвы построят административное здание для служб Специализированной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор), сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"Здание площадью 13 тысяч квадратных метров возведут за счет городского бюджета на земельном участке в 2,28 гектара. Высота строения не превысит 20 метров", – приводит ее слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
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В сообщении уточняется, что здание возведут по адресу: Рябиновая улица, владение 38. В отношении этого земельного участка Москомархитектура предлагает внести изменения в правила землепользования и застройки.
"Функционирование города невозможно без обеспечения специализированных служб собственными зданиями. Важно, чтобы сотрудникам было комфортно на своих рабочих местах, а здания соответствовали всем современным стандартам", - добавила Княжевская.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЮлиана КняжевскаяМоскомархитектура
 
 
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