https://ria.ru/20240502/knyazhevskaya-1943426094.html

Княжевская: на западе Москвы построят здание для служб Гостехнадзора

Княжевская: на западе Москвы построят здание для служб Гостехнадзора - РИА Новости, 02.05.2024

Княжевская: на западе Москвы построят здание для служб Гостехнадзора

В Очаково-Матвеевском на западе Москвы построят административное здание для служб Специализированной государственной инспекции по надзору за техническим... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:01

2024-05-02T11:01

2024-05-02T11:01

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москва

юлиана княжевская

москомархитектура

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В Очаково-Матвеевском на западе Москвы построят административное здание для служб Специализированной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор), сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. "Здание площадью 13 тысяч квадратных метров возведут за счет городского бюджета на земельном участке в 2,28 гектара. Высота строения не превысит 20 метров", – приводит ее слова пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении уточняется, что здание возведут по адресу: Рябиновая улица, владение 38. В отношении этого земельного участка Москомархитектура предлагает внести изменения в правила землепользования и застройки. "Функционирование города невозможно без обеспечения специализированных служб собственными зданиями. Важно, чтобы сотрудникам было комфортно на своих рабочих местах, а здания соответствовали всем современным стандартам", - добавила Княжевская.

https://ria.ru/20240430/moskva-1943114915.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, юлиана княжевская, москомархитектура