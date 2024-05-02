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В Киргизии грузовик без водителя сбил 29 детей - РИА Новости, 02.05.2024
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14:59 02.05.2024 (обновлено: 16:01 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/kirgiziya-1943491070.html
В Киргизии грузовик без водителя сбил 29 детей
В Киргизии грузовик без водителя сбил 29 детей - РИА Новости, 02.05.2024
В Киргизии грузовик без водителя сбил 29 детей
Мини-грузовик без водителя сбил 29 детей на празднике в Сузакском районе Джалал-Абадской области на юге Киргизии, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:59
2024-05-02T16:01
киргизия
в мире
манас
джалал-абадская область
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БИШКЕК, 2 мая — РИА Новости. Мини-грузовик без водителя сбил 29 детей на празднике в Сузакском районе Джалал-Абадской области на юге Киргизии, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава республики.&quot;В результате наезда пострадали 29 детей. Трое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии&quot;, — cказал представитель ведомства.Он добавил, что министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев взял ситуацию с оказанием помощи пострадавшим под личный контроль.В пресс-службе Управления обеспечения безопасности дорожного движения уточнили, что грузовик марки Hyundai Porter, припаркованный на стоянке, внезапно начал движение и, скатываясь по склону, сбил детей, которые готовились исполнить на празднике киргизский национальный эпос "Манас". По данным ведомства, водителя за рулем в этот момент не было.Ведется разбирательство.
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киргизия, в мире, манас , джалал-абадская область
Киргизия, В мире, Манас , Джалал-Абадская область
В Киргизии грузовик без водителя сбил 29 детей

Мини-грузовик без водителя сбил 29 детей на празднике в Киргизии

© Sputnik КыргызстанМомент происшествия на празднике в Сузакском районе в Джалал-Абадской области на юге Киргизии
Момент происшествия на празднике в Сузакском районе в Джалал-Абадской области на юге Киргизии
© Sputnik Кыргызстан
Момент происшествия на празднике в Сузакском районе в Джалал-Абадской области на юге Киргизии
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 2 мая — РИА Новости. Мини-грузовик без водителя сбил 29 детей на празднике в Сузакском районе Джалал-Абадской области на юге Киргизии, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава республики.
«

"В результате наезда пострадали 29 детей. Трое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии", — cказал представитель ведомства.

Он добавил, что министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев взял ситуацию с оказанием помощи пострадавшим под личный контроль.
В пресс-службе Управления обеспечения безопасности дорожного движения уточнили, что грузовик марки Hyundai Porter, припаркованный на стоянке, внезапно начал движение и, скатываясь по склону, сбил детей, которые готовились исполнить на празднике киргизский национальный эпос "Манас".
По данным ведомства, водителя за рулем в этот момент не было.
Ведется разбирательство.
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