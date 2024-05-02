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В Кремле прокомментировали обвинения России в применении химоружия - РИА Новости, 02.05.2024
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12:31 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/khimoruzhie-1943448925.html
В Кремле прокомментировали обвинения России в применении химоружия
В Кремле прокомментировали обвинения России в применении химоружия - РИА Новости, 02.05.2024
В Кремле прокомментировали обвинения России в применении химоружия
Обвинения России в использовании химического оружия голословны, страна остаётся приверженной своим обязательствам по международному праву в области ведения... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:31
2024-05-02T12:31
россия
сша
украина
дмитрий песков
войска рхбз
вооруженные силы украины
в мире
санкции
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Обвинения России в использовании химического оружия голословны, страна остаётся приверженной своим обязательствам по международному праву в области ведения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в среду США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей. В госдепе объяснили это тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, однако никаких доказательств в ведомстве не привели. В ведомстве также отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ. "Да, мы видели новости на этот счет. Как всегда такие объявления звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены. Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области", - сказал Песков журналистам.
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В Кремле прокомментировали обвинения России в применении химоружия

Песков назвал обвинения России в использовании химоружия голословными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Обвинения России в использовании химического оружия голословны, страна остаётся приверженной своим обязательствам по международному праву в области ведения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в среду США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей. В госдепе объяснили это тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, однако никаких доказательств в ведомстве не привели. В ведомстве также отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ.
"Да, мы видели новости на этот счет. Как всегда такие объявления звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены. Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области", - сказал Песков журналистам.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
США попытались объяснить введение санкций против войск РХБЗ
1 мая, 23:03
 
РоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковВойска РХБЗВооруженные силы УкраиныВ миреСанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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