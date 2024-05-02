https://ria.ru/20240502/khimoruzhie-1943448925.html

В Кремле прокомментировали обвинения России в применении химоружия

В Кремле прокомментировали обвинения России в применении химоружия - РИА Новости, 02.05.2024

В Кремле прокомментировали обвинения России в применении химоружия

Обвинения России в использовании химического оружия голословны, страна остаётся приверженной своим обязательствам по международному праву в области ведения... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:31

2024-05-02T12:31

2024-05-02T12:31

россия

сша

украина

дмитрий песков

войска рхбз

вооруженные силы украины

в мире

санкции

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Обвинения России в использовании химического оружия голословны, страна остаётся приверженной своим обязательствам по международному праву в области ведения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в среду США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей. В госдепе объяснили это тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, однако никаких доказательств в ведомстве не привели. В ведомстве также отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ. "Да, мы видели новости на этот счет. Как всегда такие объявления звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены. Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240501/sanktsii-1943377864.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, украина, дмитрий песков, войска рхбз, вооруженные силы украины, в мире, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции