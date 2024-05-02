https://ria.ru/20240502/kanevskiy-1942468395.html

Биография Леонида Каневского

Биография Леонида Каневского - РИА Новости, 02.05.2024

Биография Леонида Каневского

Актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Леонид Семенович Каневский родился 2 мая 1939 года в Киеве (Украинская ССР, ныне – Украина). В возрасте 17 лет... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T00:15

2024-05-02T00:15

2024-05-02T00:15

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Актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Леонид Семенович Каневский родился 2 мая 1939 года в Киеве (Украинская ССР, ныне – Украина). В возрасте 17 лет переехал в Москву.В 1960 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина (ныне – институт), где занимался на курсе Веры Львовой.С 1961 года играл в Московском театре имени Ленинского комсомола (ныне – Ленком Марка Захарова). На сцене театра был занят в спектаклях "Братья Ершовы" (1959) в постановке Сергея Майорова и Владимира Соловьева, "Чайка" (1966) Анатолия Эфроса, "Цветы живые" (1960) Бориса Толмазова, "Вам 22, старики!" (1964) Сергея Штейна, "О Лермонтове..." (1964) Оскара Ремеза, "Аттракционы" (1965) Феликса Бермана, "Двадцать лет спустя" (1963) Якова Губенко и других.С 1967 года по 1991 годы – актер Театра на Малой Бронной (ныне – Театр на Бронной). Играл в постановках "Ревизор" по Николаю Гоголю (в 2016 году спустя 19 лет вернулся к этой роли), "В номерах" Антона Чехова и др.В 1991 году Каневский эмигрировал в Израиль, где совместно с режиссером Евгением Арье основал драматический театр "Гешер" ("Мост"). Проработал в театре 20 лет. В настоящее время играет в антрепризном спектакле "Поздняя любовь" в постановке Евгения Арье по пьесе Валерия Мухарьянова.Кинодебютом актера в 1963 году стала эпизодическая роль в картине "Сорок минут до рассвета". Затем последовали роли в фильмах "Город мастеров" (1965), "Весна на Одере" (1967) и др. Всесоюзную популярность Леониду Каневскому принесла роль контрабандиста в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" (1968), а также главная роль майора Томина в детективном телесериале "Следствие ведут Знатоки" (1971-1989). Еще одной знаковой работой актера стала роль галантерейщика Бонасье в трехсерийном музыкальном телефильме " Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д'Артаньян и три мушкетера (1979).Леонид Каневский также снимался в фильмах и сериалах "Там, на неведомых дорожках..." (1982), "Мэри Поппинс, до свидания" (1983), "Потерпевшие претензий не имеют" (1986), "Смерть в кино" (1990), "Иудейская вендетта" (1995), "Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя" (2002), "Фотограф" (2008), "Сёмин" (2009), "О чем говорят мужчины. Продолжение" (2018) и др. В 2022 году исполнил главную роль в комедии "Оливье и Роботы". Всего снялся в более чем 70 фильмах и сериалах.Занимался озвучиванием художественных, документальных и анимационных фильмов.С 2006 года и по настоящее время – ведущий российского документального многосерийного цикла фильмов "Следствие вели…" на канале НТВ. Член Гильдии актеров Союза кинематографистов России.Заслуженный артист РСФСР (1984).Награжден Орденом Дружбы (2010).Удостоен почетного знака "За содействие МВД России" (2002).Леонид Каневский женат, в браке родилась дочь.Родной брат актера – писатель-сатирик Александр Каневский.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, рсфср, киев, украина, леонид каневский, анатолий эфрос, театр на бронной