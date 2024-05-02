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На форуме "Путешествуй!" представят итоги исследования внутреннего туризма - РИА Новости, 02.05.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:03 02.05.2024 (обновлено: 14:04 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/issledovanie-1943475959.html
На форуме "Путешествуй!" представят итоги исследования внутреннего туризма
На форуме "Путешествуй!" представят итоги исследования внутреннего туризма - РИА Новости, 02.05.2024
На форуме "Путешествуй!" представят итоги исследования внутреннего туризма
Результаты исследования по изучению рынка внутреннего туризма презентуют на IV Российском туристическом форуме "Путешествуй!", сообщает фонд "Росконгресс". РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:03
2024-05-02T14:04
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Результаты исследования по изучению рынка внутреннего туризма презентуют на IV Российском туристическом форуме "Путешествуй!", сообщает фонд "Росконгресс". Исследование проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Минэкономразвития РФ. "Результаты исследования по изучению рынка внутреннего туризма презентуют на IV Российском туристическом форуме "Путешествуй!"... Исследование проводится второй год подряд. В опросе примут участие 89 регионов России, две целевые аудитории: те, кто отдыхает в России и путешествует по стране, и представители туристической отрасли (от туроператоров и отельеров до производителей сувенирной продукции)", - говорится в сообщении "Росконгресса". Цель опроса – выяснить, как за последний год изменилось отношение россиян к отдыху внутри страны, какие направления, регионы и достопримечательности им наиболее интересны. Кроме того, планируется выяснить, как бизнес адаптируется под запросы и требования путешественников. "Минэкономразвития РФ выступило с предложением определить форум "Путешествуй!" якорным мероприятием в сфере туризма, который представит гражданам туристический потенциал нашей страны и возможности всех видов туризма. Необходимо также создать условия для роста взаимного турпотока с дружественными странами. Форум "Путешествуй!" должен стать одним из ключевых событий по продвижению турпотенциала страны на зарубежных рынках", – приводятся слова вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко. Четвертый форум "Путешествуй!" пройдет с 12 по 16 июня в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
https://radiosputnik.ru/20240328/turizm-1936481779.html
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выставка-форум "россия", россия, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), агентство стратегических инициатив (аси)
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Агентство стратегических инициатив (АСИ)
На форуме "Путешествуй!" представят итоги исследования внутреннего туризма

Итоги исследования рынка внутреннего туризма представят на форуме "Путешествуй!"

© РИА Новости / Светлана БаеваРоссийский туристический форум "Путешествуй!" на ВДНХ
Российский туристический форум Путешествуй! на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Светлана Баева
Российский туристический форум "Путешествуй!" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Результаты исследования по изучению рынка внутреннего туризма презентуют на IV Российском туристическом форуме "Путешествуй!", сообщает фонд "Росконгресс".
Исследование проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Минэкономразвития РФ.
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Путин анонсировал выделение сотен миллиардов рублей на туризм в России
28 марта, 20:37
"Результаты исследования по изучению рынка внутреннего туризма презентуют на IV Российском туристическом форуме "Путешествуй!"... Исследование проводится второй год подряд. В опросе примут участие 89 регионов России, две целевые аудитории: те, кто отдыхает в России и путешествует по стране, и представители туристической отрасли (от туроператоров и отельеров до производителей сувенирной продукции)", - говорится в сообщении "Росконгресса".
Цель опроса – выяснить, как за последний год изменилось отношение россиян к отдыху внутри страны, какие направления, регионы и достопримечательности им наиболее интересны. Кроме того, планируется выяснить, как бизнес адаптируется под запросы и требования путешественников.
Девушка разговаривает по телефону возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
В России разработали концепцию развития автомобильного туризма
29 декабря 2023, 16:38
"Минэкономразвития РФ выступило с предложением определить форум "Путешествуй!" якорным мероприятием в сфере туризма, который представит гражданам туристический потенциал нашей страны и возможности всех видов туризма. Необходимо также создать условия для роста взаимного турпотока с дружественными странами. Форум "Путешествуй!" должен стать одним из ключевых событий по продвижению турпотенциала страны на зарубежных рынках", – приводятся слова вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко.
Четвертый форум "Путешествуй!" пройдет с 12 по 16 июня в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
Цирк, спектакли, танцы. Как проходит выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка

Выставка Россия. Шествие Искусство цирка

На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.

Выставка Россия. Шествие Искусство цирка

В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.

Выставка Россия. Народные гулянья с Хороводами России

Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

Выставка Россия. Творческая встреча со съемочной группой и Романом Костомаровым

Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.

Выставка Россия. Концерт Музыка в отражении истории

Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".

Выставка Россия. Танцевальный флешмоб

Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.

Выставка Россия. Открытие спортивной программы выставки Россия: установка рекорда по массовой зарядке

В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".

Выставка Россия. Детский спектакль Финист – ясный сокол

В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".

Выставка Россия. Субботник Еловая аллея

В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
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На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.

Выставка Россия. Расширенное заседание коллегии Минздрава России на тему: Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2023 году и задачах на 2024 год

На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"РоссияДмитрий ЧернышенкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Агентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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