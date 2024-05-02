https://ria.ru/20240502/issledovanie-1943475959.html

На форуме "Путешествуй!" представят итоги исследования внутреннего туризма

На форуме "Путешествуй!" представят итоги исследования внутреннего туризма - РИА Новости, 02.05.2024

На форуме "Путешествуй!" представят итоги исследования внутреннего туризма

Результаты исследования по изучению рынка внутреннего туризма презентуют на IV Российском туристическом форуме "Путешествуй!", сообщает фонд "Росконгресс". РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:03

2024-05-02T14:03

2024-05-02T14:04

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

дмитрий чернышенко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Результаты исследования по изучению рынка внутреннего туризма презентуют на IV Российском туристическом форуме "Путешествуй!", сообщает фонд "Росконгресс". Исследование проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Минэкономразвития РФ. "Результаты исследования по изучению рынка внутреннего туризма презентуют на IV Российском туристическом форуме "Путешествуй!"... Исследование проводится второй год подряд. В опросе примут участие 89 регионов России, две целевые аудитории: те, кто отдыхает в России и путешествует по стране, и представители туристической отрасли (от туроператоров и отельеров до производителей сувенирной продукции)", - говорится в сообщении "Росконгресса". Цель опроса – выяснить, как за последний год изменилось отношение россиян к отдыху внутри страны, какие направления, регионы и достопримечательности им наиболее интересны. Кроме того, планируется выяснить, как бизнес адаптируется под запросы и требования путешественников. "Минэкономразвития РФ выступило с предложением определить форум "Путешествуй!" якорным мероприятием в сфере туризма, который представит гражданам туристический потенциал нашей страны и возможности всех видов туризма. Необходимо также создать условия для роста взаимного турпотока с дружественными странами. Форум "Путешествуй!" должен стать одним из ключевых событий по продвижению турпотенциала страны на зарубежных рынках", – приводятся слова вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко. Четвертый форум "Путешествуй!" пройдет с 12 по 16 июня в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

https://radiosputnik.ru/20240328/turizm-1936481779.html

https://ria.ru/20231229/avtoturizm-1919001292.html

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выставка-форум "россия", россия, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), агентство стратегических инициатив (аси)