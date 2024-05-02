https://ria.ru/20240502/ishim-1943397256.html
Уровень воды в Ишиме в селе Викулово за сутки поднялся на 69 сантиметров
Уровень воды в Ишиме в селе Викулово за сутки поднялся на 69 сантиметров - РИА Новости, 02.05.2024
Уровень воды в Ишиме в селе Викулово за сутки поднялся на 69 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за сутки поднялся на 69 сантиметров и к 8.00 (6.00 мск) достиг 1129 сантиметров,... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T06:42
2024-05-02T06:42
2024-05-02T06:47
ишим (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за сутки поднялся на 69 сантиметров и к 8.00 (6.00 мск) достиг 1129 сантиметров, что выше критической отметки опасного явления на 129 сантиметров.Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, в 8.00 (6.00 мск) 2 мая уровень воды в реке Ишим в селе Викулово — 1129 сантиметров (критический — 1000), на это же время 1 мая подъем воды был зафиксирован на отметке в 1060 сантиметров.Днем в среду губернатор Александр Моор сообщил, что паводок на реке Ишим сместился к селу Викулово Тюменской области, максимум на этом участке ожидается 8-9 мая.В Викуловском районе, по данным открытых источников, проживает около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок72.рф информации, в зоне потенциального подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр Викулово, в котором более 7 тысяч жителей.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России, на среду в 37 населенных пунктах региона подтоплен 271 жилой дом, 523 дачных дома, 3 037 приусадебных участков, 27 участков автодорог.
https://ria.ru/20240501/evakuatsiya-1943290203.html
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ишим (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, россия, тюменская область, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ишим (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Россия, Тюменская область, Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уровень воды в Ишиме в селе Викулово за сутки поднялся на 69 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Викулово поднялся до 1129 сантиметров