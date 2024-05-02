https://ria.ru/20240502/gruzovik-1943412730.html
В Новгородской области грузовик улетел в реку с моста
В Новгородской области грузовик улетел в реку с моста - РИА Новости, 02.05.2024
В Новгородской области грузовик улетел в реку с моста
Грузовик улетел в реку с моста на трассе М-10 в Новгородской области, водитель погиб, сообщает пресс-служба ГИБДД региона в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T09:56
2024-05-02T09:56
2024-05-02T09:56
происшествия
новгородская область
крестецкий район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943412111_0:334:773:769_1920x0_80_0_0_cbfd1131fe1d50c86144173de5c68d29.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Грузовик улетел в реку с моста на трассе М-10 в Новгородской области, водитель погиб, сообщает пресс-служба ГИБДД региона в Telegram-канале. В четверг в 01.34 на 421-м километре автодороги М-10 "Россия" в Крестецком районе Новгородской области грузовик Scania с полуприцепом, ехавший из Москвы в Санкт-Петербург, в месте проведения дорожных работ на мосту по неустановленной причине съехал в реку Ярынья. "В момент ДТП в транспортном средстве находился только водитель, который скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
новгородская область
крестецкий район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943412111_0:262:773:842_1920x0_80_0_0_b058297ada3aa9dc9f6d8c3da013258f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новгородская область, крестецкий район
Происшествия, Новгородская область, Крестецкий район
В Новгородской области грузовик улетел в реку с моста
В Новгородской области грузовик упал в реку с моста, водитель погиб