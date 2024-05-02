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В Новгородской области грузовик улетел в реку с моста - РИА Новости, 02.05.2024
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09:56 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/gruzovik-1943412730.html
В Новгородской области грузовик улетел в реку с моста
В Новгородской области грузовик улетел в реку с моста - РИА Новости, 02.05.2024
В Новгородской области грузовик улетел в реку с моста
Грузовик улетел в реку с моста на трассе М-10 в Новгородской области, водитель погиб, сообщает пресс-служба ГИБДД региона в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T09:56
2024-05-02T09:56
происшествия
новгородская область
крестецкий район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Грузовик улетел в реку с моста на трассе М-10 в Новгородской области, водитель погиб, сообщает пресс-служба ГИБДД региона в Telegram-канале. В четверг в 01.34 на 421-м километре автодороги М-10 "Россия" в Крестецком районе Новгородской области грузовик Scania с полуприцепом, ехавший из Москвы в Санкт-Петербург, в месте проведения дорожных работ на мосту по неустановленной причине съехал в реку Ярынья. "В момент ДТП в транспортном средстве находился только водитель, который скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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происшествия, новгородская область, крестецкий район
Происшествия, Новгородская область, Крестецкий район
В Новгородской области грузовик улетел в реку с моста

В Новгородской области грузовик упал в реку с моста, водитель погиб

© УГИБДД УМВД России по Новгородской областНа мете ДТП в Крестецком районе Новгородской области. Кадр видео
На мете ДТП в Крестецком районе Новгородской области. Кадр видео
© УГИБДД УМВД России по Новгородской област
На мете ДТП в Крестецком районе Новгородской области. Кадр видео
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Грузовик улетел в реку с моста на трассе М-10 в Новгородской области, водитель погиб, сообщает пресс-служба ГИБДД региона в Telegram-канале.
В четверг в 01.34 на 421-м километре автодороги М-10 "Россия" в Крестецком районе Новгородской области грузовик Scania с полуприцепом, ехавший из Москвы в Санкт-Петербург, в месте проведения дорожных работ на мосту по неустановленной причине съехал в реку Ярынья.
"В момент ДТП в транспортном средстве находился только водитель, который скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияНовгородская областьКрестецкий район
 
 
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