https://ria.ru/20240502/gruziya-1943392569.html
Протестующие в Тбилиси покинули территорию перед парламентом
Протестующие в Тбилиси покинули территорию перед парламентом - РИА Новости, 02.05.2024
Протестующие в Тбилиси покинули территорию перед парламентом
Протестующие в Тбилиси покинули территорию перед парламентом республики, протестный митинг завершился, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T04:36
2024-05-02T04:36
2024-05-02T04:36
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ТБИЛИСИ, 2 мая — РИА Новости. Протестующие в Тбилиси покинули территорию перед парламентом республики, протестный митинг завершился, передает корреспондент РИА Новости. В районе 4:30 по местному времени (3:30 мск) спецназ отогнал участников митинга из переулка слева от парламента, где располагается один из входов в парламент - его протестующие пытались сначала штурмовать, а после забаррикадировали. Уже к тому моменту площадь была полупустой. В это же время к парламенту приехал один из высокопоставленных сотрудников полиции Тбилиси - он побеседовал с журналистами, а также с протестующими. После одной из таких бесед двое мужчин, которые пытались спорить с полицейским, были задержаны. К 5:30 (4:30 мск) на площади перед парламентом почти нет людей, только небольшие группы, которые также постепенно готовятся к тому, чтобы уходить. На площади находятся несколько групп полиции, а также сотрудники коммунальных служб - они разбирают баррикады у здания парламента и убирают мусор.
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в мире, тбилиси, грузия
Протестующие в Тбилиси покинули территорию перед парламентом
Протестующие в Тбилиси покинули территорию перед парламентом, митинг завершился
ТБИЛИСИ, 2 мая — РИА Новости. Протестующие в Тбилиси покинули территорию перед парламентом республики, протестный митинг завершился, передает корреспондент РИА Новости.
В районе 4:30 по местному времени (3:30 мск) спецназ отогнал участников митинга из переулка слева от парламента, где располагается один из входов в парламент - его протестующие пытались сначала штурмовать, а после забаррикадировали. Уже к тому моменту площадь была полупустой.
В это же время к парламенту приехал один из высокопоставленных сотрудников полиции Тбилиси - он побеседовал с журналистами, а также с протестующими. После одной из таких бесед двое мужчин, которые пытались спорить с полицейским, были задержаны.
К 5:30 (4:30 мск) на площади перед парламентом почти нет людей, только небольшие группы, которые также постепенно готовятся к тому, чтобы уходить.
На площади находятся несколько групп полиции, а также сотрудники коммунальных служб - они разбирают баррикады у здания парламента и убирают мусор.