https://ria.ru/20240502/gruziya-1943390773.html
В Тбилиси отогнали часть протестующих от здания парламента
В Тбилиси отогнали часть протестующих от здания парламента - РИА Новости, 02.05.2024
В Тбилиси отогнали часть протестующих от здания парламента
Спецназ отогнал часть протестующих от здания парламента Грузии в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T03:50
2024-05-02T03:50
2024-05-02T03:50
в мире
тбилиси
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943269181_0:106:1181:770_1920x0_80_0_0_524948df361659e2379e6df8939755cc.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мая - РИА Новости. Спецназ отогнал часть протестующих от здания парламента Грузии в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. В районе 4 часов ночи по Тбилиси (3 часа мск) протестующие попытались выломать железные ворота слева от парламента, ранее они пытались выломать ворота служебного входа справа от него, на улице 9 апреля. Сделать это у них не вышло, после чего они начали возводить там баррикаду. Полиция применила водометы, однако баррикада была установлена, после чего протестующие зажгли костры рядом с законодательным органом. После этого на улицу выдвинулся спецназ, который отогнал часть толпы с улицы, затем некоторые протестующие отошли и от здания парламента.
тбилиси
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943269181_35:0:1071:777_1920x0_80_0_0_06be216be2976339babc6f138264bbc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси, грузия
В Тбилиси отогнали часть протестующих от здания парламента
В Тбилиси спецназ отогнал часть протестующих от здания парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 2 мая - РИА Новости. Спецназ отогнал часть протестующих от здания парламента Грузии в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
В районе 4 часов ночи по Тбилиси (3 часа мск) протестующие попытались выломать железные ворота слева от парламента, ранее они пытались выломать ворота служебного входа справа от него, на улице 9 апреля. Сделать это у них не вышло, после чего они начали возводить там баррикаду. Полиция применила водометы, однако баррикада была установлена, после чего протестующие зажгли костры рядом с законодательным органом.
После этого на улицу выдвинулся спецназ, который отогнал часть толпы с улицы, затем некоторые протестующие отошли и от здания парламента.