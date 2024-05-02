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В Тбилиси отогнали часть протестующих от здания парламента

В Тбилиси отогнали часть протестующих от здания парламента - РИА Новости, 02.05.2024

В Тбилиси отогнали часть протестующих от здания парламента

Спецназ отогнал часть протестующих от здания парламента Грузии в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T03:50

2024-05-02T03:50

2024-05-02T03:50

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ТБИЛИСИ, 2 мая - РИА Новости. Спецназ отогнал часть протестующих от здания парламента Грузии в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. В районе 4 часов ночи по Тбилиси (3 часа мск) протестующие попытались выломать железные ворота слева от парламента, ранее они пытались выломать ворота служебного входа справа от него, на улице 9 апреля. Сделать это у них не вышло, после чего они начали возводить там баррикаду. Полиция применила водометы, однако баррикада была установлена, после чего протестующие зажгли костры рядом с законодательным органом. После этого на улицу выдвинулся спецназ, который отогнал часть толпы с улицы, затем некоторые протестующие отошли и от здания парламента.

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в мире, тбилиси, грузия