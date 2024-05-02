https://ria.ru/20240502/gruziya-1943388205.html
В Тбилиси протестующие забаррикадировали вход в парламент
В Тбилиси протестующие забаррикадировали вход в парламент - РИА Новости, 02.05.2024
В Тбилиси протестующие забаррикадировали вход в парламент
Протестующие в Тбилиси забаррикадировали один из входов в парламент Грузии – тот, что ранее пытались прорвать, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T02:56
2024-05-02T02:56
2024-05-02T02:56
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ТБИЛИСИ, 2 мая — РИА Новости. Протестующие в Тбилиси забаррикадировали один из входов в парламент Грузии – тот, что ранее пытались прорвать, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие почти с начала митинга пытались выломать ворота служебного входа в парламент – он находится справа от парламента, по улице 9 апреля. Там же в какой-то момент они разожгли костер, который горит до сих пор, на нем люди сушат одежду, промокшую под водометами полиции. Ворота служебного входа им выломать не удалось – мешали силовики, которые поливали митингующих из-за ворот водой и перцовым спреем. По этой причине участники акции возвели внушительную баррикаду у входа – в районе 3:30 по местному времени (2:30 мск) у нее находится большое количество протестующих, они стоят на баррикаде и поют с нее песни. Прорваться внутрь они не пытаются – бездействуют и находящиеся на территории парламента силовики, ранее отвечавшие митингующим газом.
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в мире, тбилиси, грузия
В Тбилиси протестующие забаррикадировали вход в парламент
В Тбилиси протестующие забаррикадировали один из входов в парламент Грузии
ТБИЛИСИ, 2 мая — РИА Новости. Протестующие в Тбилиси забаррикадировали один из входов в парламент Грузии – тот, что ранее пытались прорвать, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие почти с начала митинга пытались выломать ворота служебного входа в парламент – он находится справа от парламента, по улице 9 апреля. Там же в какой-то момент они разожгли костер, который горит до сих пор, на нем люди сушат одежду, промокшую под водометами полиции.
Ворота служебного входа им выломать не удалось – мешали силовики, которые поливали митингующих из-за ворот водой и перцовым спреем. По этой причине участники акции возвели внушительную баррикаду у входа – в районе 3:30 по местному времени (2:30 мск) у нее находится большое количество протестующих, они стоят на баррикаде и поют с нее песни.
Прорваться внутрь они не пытаются – бездействуют и находящиеся на территории парламента силовики, ранее отвечавшие митингующим газом.