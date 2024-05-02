Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси протестующие забаррикадировали вход в парламент - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/gruziya-1943388205.html
В Тбилиси протестующие забаррикадировали вход в парламент
В Тбилиси протестующие забаррикадировали вход в парламент - РИА Новости, 02.05.2024
В Тбилиси протестующие забаррикадировали вход в парламент
Протестующие в Тбилиси забаррикадировали один из входов в парламент Грузии – тот, что ранее пытались прорвать, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T02:56
2024-05-02T02:56
в мире
тбилиси
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943262714_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_207f3d8eb322839dabf34a0505189443.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мая — РИА Новости. Протестующие в Тбилиси забаррикадировали один из входов в парламент Грузии – тот, что ранее пытались прорвать, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие почти с начала митинга пытались выломать ворота служебного входа в парламент – он находится справа от парламента, по улице 9 апреля. Там же в какой-то момент они разожгли костер, который горит до сих пор, на нем люди сушат одежду, промокшую под водометами полиции. Ворота служебного входа им выломать не удалось – мешали силовики, которые поливали митингующих из-за ворот водой и перцовым спреем. По этой причине участники акции возвели внушительную баррикаду у входа – в районе 3:30 по местному времени (2:30 мск) у нее находится большое количество протестующих, они стоят на баррикаде и поют с нее песни. Прорваться внутрь они не пытаются – бездействуют и находящиеся на территории парламента силовики, ранее отвечавшие митингующим газом.
https://ria.ru/20240502/gruziya-1943384947.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943262714_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_baaeb55d4589ad44fe683f8e63caca58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тбилиси, грузия
В мире, Тбилиси, Грузия
В Тбилиси протестующие забаррикадировали вход в парламент

В Тбилиси протестующие забаррикадировали один из входов в парламент Грузии

© Sputnik | Перейти в медиабанкМитинг против закона об иноагентах в Тбилиси
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 2 мая — РИА Новости. Протестующие в Тбилиси забаррикадировали один из входов в парламент Грузии – тот, что ранее пытались прорвать, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие почти с начала митинга пытались выломать ворота служебного входа в парламент – он находится справа от парламента, по улице 9 апреля. Там же в какой-то момент они разожгли костер, который горит до сих пор, на нем люди сушат одежду, промокшую под водометами полиции.
Ворота служебного входа им выломать не удалось – мешали силовики, которые поливали митингующих из-за ворот водой и перцовым спреем. По этой причине участники акции возвели внушительную баррикаду у входа – в районе 3:30 по местному времени (2:30 мск) у нее находится большое количество протестующих, они стоят на баррикаде и поют с нее песни.
Прорваться внутрь они не пытаются – бездействуют и находящиеся на территории парламента силовики, ранее отвечавшие митингующим газом.
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Тбилиси митингующие парализовали движение автомобилей
01:30
 
В миреТбилисиГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала