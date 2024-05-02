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В Тбилиси митингующие парализовали движение автомобилей
В Тбилиси митингующие парализовали движение автомобилей - РИА Новости, 02.05.2024
В Тбилиси митингующие парализовали движение автомобилей
Автомобильное движение в центре Тбилиси парализовано из-за митингующих, которые перекрыли улицы в знак протеста против законопроекта об иностранных агентах,... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T01:30
2024-05-02T01:30
2024-05-02T01:30
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ТБИЛИСИ, 2 мая - РИА Новости. Автомобильное движение в центре Тбилиси парализовано из-за митингующих, которые перекрыли улицы в знак протеста против законопроекта об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости. Часть участников протеста двинулась с проспекта Руставели на прилегающие территории. Они перекрыли набережную часть у Дома юстиции, а также несколько улиц, выставив мусорные баки, а также выстроившись в ряд. Такой протест вызывает возмущение у некоторых водителей, которым приходится искать альтернативные пути.
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РИА Новости
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в мире, тбилиси, грузия
В Тбилиси митингующие парализовали движение автомобилей
В центре Тбилиси митингующие перекрыли улицы, парализовано движение автомобилей
ТБИЛИСИ, 2 мая - РИА Новости. Автомобильное движение в центре Тбилиси парализовано из-за митингующих, которые перекрыли улицы в знак протеста против законопроекта об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости.
Часть участников протеста двинулась с проспекта Руставели на прилегающие территории. Они перекрыли набережную часть у Дома юстиции, а также несколько улиц, выставив мусорные баки, а также выстроившись в ряд.
Такой протест вызывает возмущение у некоторых водителей, которым приходится искать альтернативные пути.