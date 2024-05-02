Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил Фалькова за организацию олимпиады по финбезопасности - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/gramota-1943539132.html
Путин наградил Фалькова за организацию олимпиады по финбезопасности
Путин наградил Фалькова за организацию олимпиады по финбезопасности - РИА Новости, 02.05.2024
Путин наградил Фалькова за организацию олимпиады по финбезопасности
Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой главу Минобрнауки Валерия Фалькова за организацию и проведение III Международной олимпиады по... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:54
2024-05-02T17:54
россия
валерий фальков
владимир путин
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919554024_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c961c2cac825861e341db58cac2957af.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой главу Минобрнауки Валерия Фалькова за организацию и проведение III Международной олимпиады по финансовой безопасности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За успешную организацию и проведение III Международной олимпиады по финансовой безопасности наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Фалькова Валерия Николаевича - министра науки и высшего образования РФ", - говорится в тексте распоряжения.
https://ria.ru/20240417/chernyshenko-1940537841.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919554024_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f86b7ddab9899f71abd60b6f49b2f8c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валерий фальков, владимир путин, образование - общество
Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин, Образование - Общество
Путин наградил Фалькова за организацию олимпиады по финбезопасности

Путин наградил Фалькова грамотой за Международную олимпиаду по финбезопасности

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой главу Минобрнауки Валерия Фалькова за организацию и проведение III Международной олимпиады по финансовой безопасности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За успешную организацию и проведение III Международной олимпиады по финансовой безопасности наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Фалькова Валерия Николаевича - министра науки и высшего образования РФ", - говорится в тексте распоряжения.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Правительство выделит средства на поддержку IT-разработок
17 апреля, 11:36
 
РоссияВалерий ФальковВладимир ПутинОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала