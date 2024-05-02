https://ria.ru/20240502/gramota-1943539132.html

Путин наградил Фалькова за организацию олимпиады по финбезопасности

Путин наградил Фалькова за организацию олимпиады по финбезопасности - РИА Новости, 02.05.2024

Путин наградил Фалькова за организацию олимпиады по финбезопасности

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой главу Минобрнауки Валерия Фалькова за организацию и проведение III Международной олимпиады по... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T17:54

2024-05-02T17:54

2024-05-02T17:54

россия

валерий фальков

владимир путин

образование - общество

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой главу Минобрнауки Валерия Фалькова за организацию и проведение III Международной олимпиады по финансовой безопасности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За успешную организацию и проведение III Международной олимпиады по финансовой безопасности наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Фалькова Валерия Николаевича - министра науки и высшего образования РФ", - говорится в тексте распоряжения.

https://ria.ru/20240417/chernyshenko-1940537841.html

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россия, валерий фальков, владимир путин, образование - общество