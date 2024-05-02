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Путин наградил Фалькова за организацию олимпиады по финбезопасности
Путин наградил Фалькова за организацию олимпиады по финбезопасности - РИА Новости, 02.05.2024
Путин наградил Фалькова за организацию олимпиады по финбезопасности
Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой главу Минобрнауки Валерия Фалькова за организацию и проведение III Международной олимпиады по... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:54
2024-05-02T17:54
2024-05-02T17:54
россия
валерий фальков
владимир путин
образование - общество
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой главу Минобрнауки Валерия Фалькова за организацию и проведение III Международной олимпиады по финансовой безопасности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За успешную организацию и проведение III Международной олимпиады по финансовой безопасности наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Фалькова Валерия Николаевича - министра науки и высшего образования РФ", - говорится в тексте распоряжения.
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россия, валерий фальков, владимир путин, образование - общество
Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин, Образование - Общество
Путин наградил Фалькова за организацию олимпиады по финбезопасности
Путин наградил Фалькова грамотой за Международную олимпиаду по финбезопасности