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Украинский беспилотник атаковал Горловку - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/gorlovka-1943443687.html
Украинский беспилотник атаковал Горловку
Украинский беспилотник атаковал Горловку - РИА Новости, 02.05.2024
Украинский беспилотник атаковал Горловку
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки, поврежден газопровод, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:22
2024-05-02T12:22
горловка
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки, поврежден газопровод, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 10:30... Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении. Мэр города Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что снаряд повредил газопровод в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки. Кроме того, по данным представительства, с 8:40 до 10:25 украинские войска трижды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
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горловка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Горловка, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, СЦКК
Украинский беспилотник атаковал Горловку

Представительство ДНР: украинский беспилотник сбросил боеприпас на Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки, поврежден газопровод, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 10:30... Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении.
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Мэр города Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что снаряд повредил газопровод в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки.
Кроме того, по данным представительства, с 8:40 до 10:25 украинские войска трижды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияСЦКК
 
 
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