https://ria.ru/20240502/gergiev-1943486980.html
Путин поздравил Валерия Гергиева с днем рождения
Путин поздравил Валерия Гергиева с днем рождения - РИА Новости, 02.05.2024
Путин поздравил Валерия Гергиева с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил дирижера Валерия Гергиева с днем рождения, отметив огромный духовный вклад маэстро в воспитание молодежи,... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:40
2024-05-02T14:40
2024-05-02T14:40
культура
россия
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новости культуры
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил дирижера Валерия Гергиева с днем рождения, отметив огромный духовный вклад маэстро в воспитание молодежи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Валерий Абисалович! Примите поздравления с Днём рождения. Выдающийся музыкант, дирижёр, талантливый, увлечённый любимым делом человек, многие годы Вы подвижнически служите искусству и по праву пользуетесь поистине мировым признанием. Ваш огромный творческий вклад в приумножение нашего уникального культурного, духовного наследия, в воспитание одарённой молодёжи достоин самого искреннего уважения. Желаю Вам здоровья, неиссякаемого вдохновения и успехов", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, валерий гергиев, новости культуры
Культура, Россия, Владимир Путин, Валерий Гергиев, Новости культуры
Путин поздравил Валерия Гергиева с днем рождения
Путин отметил вклад Гергиева в приумножении культурного наследия России
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил дирижера Валерия Гергиева с днем рождения, отметив огромный духовный вклад маэстро в воспитание молодежи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Художественный руководитель – директор, главный дирижер Мариинского театра Валерий Абисалович Гергиев родился 2 мая 1953 года.
"Уважаемый Валерий Абисалович! Примите поздравления с Днём рождения. Выдающийся музыкант, дирижёр, талантливый, увлечённый любимым делом человек, многие годы Вы подвижнически служите искусству и по праву пользуетесь поистине мировым признанием. Ваш огромный творческий вклад в приумножение нашего уникального культурного, духовного наследия, в воспитание одарённой молодёжи достоин самого искреннего уважения. Желаю Вам здоровья, неиссякаемого вдохновения и успехов", - говорится в сообщении.