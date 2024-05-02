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Путин поздравил Валерия Гергиева с днем рождения - РИА Новости, 02.05.2024
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Культура
 
14:40 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/gergiev-1943486980.html
Путин поздравил Валерия Гергиева с днем рождения
Путин поздравил Валерия Гергиева с днем рождения - РИА Новости, 02.05.2024
Путин поздравил Валерия Гергиева с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил дирижера Валерия Гергиева с днем рождения, отметив огромный духовный вклад маэстро в воспитание молодежи,... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:40
2024-05-02T14:40
культура
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валерий гергиев
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил дирижера Валерия Гергиева с днем рождения, отметив огромный духовный вклад маэстро в воспитание молодежи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Валерий Абисалович! Примите поздравления с Днём рождения. Выдающийся музыкант, дирижёр, талантливый, увлечённый любимым делом человек, многие годы Вы подвижнически служите искусству и по праву пользуетесь поистине мировым признанием. Ваш огромный творческий вклад в приумножение нашего уникального культурного, духовного наследия, в воспитание одарённой молодёжи достоин самого искреннего уважения. Желаю Вам здоровья, неиссякаемого вдохновения и успехов", - говорится в сообщении.
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Культура, Россия, Владимир Путин, Валерий Гергиев, Новости культуры
Путин поздравил Валерия Гергиева с днем рождения

Путин отметил вклад Гергиева в приумножении культурного наследия России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВалерий Гергиев
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Валерий Гергиев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил дирижера Валерия Гергиева с днем рождения, отметив огромный духовный вклад маэстро в воспитание молодежи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Художественный руководитель – директор, главный дирижер Мариинского театра Валерий Абисалович Гергиев родился 2 мая 1953 года.

"Уважаемый Валерий Абисалович! Примите поздравления с Днём рождения. Выдающийся музыкант, дирижёр, талантливый, увлечённый любимым делом человек, многие годы Вы подвижнически служите искусству и по праву пользуетесь поистине мировым признанием. Ваш огромный творческий вклад в приумножение нашего уникального культурного, духовного наследия, в воспитание одарённой молодёжи достоин самого искреннего уважения. Желаю Вам здоровья, неиссякаемого вдохновения и успехов", - говорится в сообщении.
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КультураРоссияВладимир ПутинВалерий ГергиевНовости культуры
 
 
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