https://ria.ru/20240502/gergiev-1943486980.html

Путин поздравил Валерия Гергиева с днем рождения

Путин поздравил Валерия Гергиева с днем рождения - РИА Новости, 02.05.2024

Путин поздравил Валерия Гергиева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил дирижера Валерия Гергиева с днем рождения, отметив огромный духовный вклад маэстро в воспитание молодежи,... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:40

2024-05-02T14:40

2024-05-02T14:40

культура

россия

владимир путин

валерий гергиев

новости культуры

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил дирижера Валерия Гергиева с днем рождения, отметив огромный духовный вклад маэстро в воспитание молодежи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Валерий Абисалович! Примите поздравления с Днём рождения. Выдающийся музыкант, дирижёр, талантливый, увлечённый любимым делом человек, многие годы Вы подвижнически служите искусству и по праву пользуетесь поистине мировым признанием. Ваш огромный творческий вклад в приумножение нашего уникального культурного, духовного наследия, в воспитание одарённой молодёжи достоин самого искреннего уважения. Желаю Вам здоровья, неиссякаемого вдохновения и успехов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231201/teatr-1913257360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, валерий гергиев, новости культуры