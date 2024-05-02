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Абрамченко предложила бизнесу не клеить неудаляемые этикетки на упаковку
Абрамченко предложила бизнесу не клеить неудаляемые этикетки на упаковку - РИА Новости, 02.05.2024
Абрамченко предложила бизнесу не клеить неудаляемые этикетки на упаковку
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила бизнесу перестать клеить на упаковку этикетки, которые трудно удалить после потребления продукта, что затрудняет... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:42
2024-05-02T13:42
2024-05-02T13:42
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виктория абрамченко
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила бизнесу перестать клеить на упаковку этикетки, которые трудно удалить после потребления продукта, что затрудняет переработку отходов. "У меня на кухне два контейнера. В один контейнер я складирую и собираю органику, всё, что соприкасалось с органикой, то, что нельзя отмыть. Я мою пластиковые бутылки, контейнеры пластиковые. Я стараюсь смыть этикетку... А ещё лучше, если об этом подумает бизнес. И сразу такую этикетку клеить не будет, которую потом сложно снять", - сказала Абрамченко в эфире телеканала "Россия 24". "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель на 2030 год - сортировка 100% объема твердых коммунальных отходов и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
https://ria.ru/20240103/musor-1919567127.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, виктория абрамченко, мусор, бытовой мусор, раздельный сбор мусора, отходы, твой бизнес – новости, бизнес
Твой бизнес, Россия, Виктория Абрамченко, Мусор, Бытовой мусор, раздельный сбор мусора, Отходы, Твой бизнес – новости, Бизнес