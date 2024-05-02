https://ria.ru/20240502/etiketki-1943471309.html

Абрамченко предложила бизнесу не клеить неудаляемые этикетки на упаковку

Абрамченко предложила бизнесу не клеить неудаляемые этикетки на упаковку - РИА Новости, 02.05.2024

Абрамченко предложила бизнесу не клеить неудаляемые этикетки на упаковку

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила бизнесу перестать клеить на упаковку этикетки, которые трудно удалить после потребления продукта, что затрудняет... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:42

2024-05-02T13:42

2024-05-02T13:42

твой бизнес

россия

виктория абрамченко

мусор

бытовой мусор

раздельный сбор мусора

отходы

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила бизнесу перестать клеить на упаковку этикетки, которые трудно удалить после потребления продукта, что затрудняет переработку отходов. "У меня на кухне два контейнера. В один контейнер я складирую и собираю органику, всё, что соприкасалось с органикой, то, что нельзя отмыть. Я мою пластиковые бутылки, контейнеры пластиковые. Я стараюсь смыть этикетку... А ещё лучше, если об этом подумает бизнес. И сразу такую этикетку клеить не будет, которую потом сложно снять", - сказала Абрамченко в эфире телеканала "Россия 24". "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель на 2030 год - сортировка 100% объема твердых коммунальных отходов и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

https://ria.ru/20240103/musor-1919567127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, виктория абрамченко, мусор, бытовой мусор, раздельный сбор мусора, отходы, твой бизнес – новости, бизнес