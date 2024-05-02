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В Орловской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 02.05.2024 (обновлено: 14:46 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/elektrosnabzhenie-1943487926.html
В Орловской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА
В Орловской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.05.2024
В Орловской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА
Электроснабжение в Глазуновском и Свердловском районах Орловской области, нарушенное во время отражения атаки украинских беспилотников, восстановлено, сообщили... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:45
2024-05-02T14:46
происшествия
жкх
орловская область
свердловский район
андрей клычков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Электроснабжение в Глазуновском и Свердловском районах Орловской области, нарушенное во время отражения атаки украинских беспилотников, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Губернатор Андрей Клычков информировал, что в ночь на четверг в Орловской области при обезвреживании украинских беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура, в Глазуновском и Свердловском районах частично нарушено электроснабжение ряда домовладений. "В настоящее время энергоснабжение во всех домовладениях восстановлено. Продолжается устранение последствий атаки", – уточнили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что минувшей ночью из-за нарушения энергоснабжения на одной из подстанций движение поездов в Курской и Орловской областях было задержано, сейчас движение осуществляется по графику.
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орловская область
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происшествия, жкх, орловская область, свердловский район, андрей клычков
Происшествия, ЖКХ, Орловская область, Свердловский район, Андрей Клычков, Специальная военная операция на Украине
В Орловской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

В двух районах Орловской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Электроснабжение в Глазуновском и Свердловском районах Орловской области, нарушенное во время отражения атаки украинских беспилотников, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Губернатор Андрей Клычков информировал, что в ночь на четверг в Орловской области при обезвреживании украинских беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура, в Глазуновском и Свердловском районах частично нарушено электроснабжение ряда домовладений.
"В настоящее время энергоснабжение во всех домовладениях восстановлено. Продолжается устранение последствий атаки", – уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью из-за нарушения энергоснабжения на одной из подстанций движение поездов в Курской и Орловской областях было задержано, сейчас движение осуществляется по графику.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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Вчера, 00:26
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖКХОрловская областьСвердловский районАндрей Клычков
 
 
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