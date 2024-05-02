https://ria.ru/20240502/elektrosnabzhenie-1943487926.html

В Орловской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

В Орловской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.05.2024

В Орловской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Электроснабжение в Глазуновском и Свердловском районах Орловской области, нарушенное во время отражения атаки украинских беспилотников, восстановлено, сообщили... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:45

2024-05-02T14:45

2024-05-02T14:46

происшествия

жкх

орловская область

свердловский район

андрей клычков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Электроснабжение в Глазуновском и Свердловском районах Орловской области, нарушенное во время отражения атаки украинских беспилотников, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Губернатор Андрей Клычков информировал, что в ночь на четверг в Орловской области при обезвреживании украинских беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура, в Глазуновском и Свердловском районах частично нарушено электроснабжение ряда домовладений. "В настоящее время энергоснабжение во всех домовладениях восстановлено. Продолжается устранение последствий атаки", – уточнили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что минувшей ночью из-за нарушения энергоснабжения на одной из подстанций движение поездов в Курской и Орловской областях было задержано, сейчас движение осуществляется по графику.

https://ria.ru/20240502/drony-1943382888.html

орловская область

свердловский район

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происшествия, жкх, орловская область, свердловский район, андрей клычков