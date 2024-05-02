https://ria.ru/20240502/efimov-1942842707.html
Ефимов: в первом квартале город поставил на кадастр участки для 44 МКД
Ефимов: в первом квартале город поставил на кадастр участки для 44 МКД - РИА Новости, 02.05.2024
Ефимов: в первом квартале город поставил на кадастр участки для 44 МКД
Участки под 44 многоквартирными домами поставлены на кадастровый учет властями Москвы за счет средств городского бюджета в первом квартале текущего года, заявил РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T09:07
2024-05-02T09:07
2024-05-02T09:07
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Участки под 44 многоквартирными домами поставлены на кадастровый учет властями Москвы за счет средств городского бюджета в первом квартале текущего года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Он добавил, что собственники помещений в этих зданиях теперь имеют возможность оформить участки земли в общую долевую собственность и использовать ее по своему усмотрению."В первом квартале 2024 года на кадастровый учет поставили участки общей площадью 32,2 гектара под 44 многоквартирными домами. В результате владельцы помещений могут оформить общедолевую собственность на эту землю и использовать придомовую территорию по своему усмотрению: устанавливать шлагбаумы, оборудовать спортивные и детские площадки, организовывать зоны отдыха, парковки", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы.Отмечается, что законом предписывается соблюдать ряд ограничений. Так, на эту территорию должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для пожарной техники, автомобилей полиции, карет медпомощи, спасателей и прочих экстренных и оперативных служб города.Власти столицы с августа 2019 года выполняют постановку участков земли под МКД на кадастровый учет за счет бюджета города на основании обращений собственников жилых и нежилых помещений в МКД. При этом им необходимо убедиться, что для интересующего участка уже утвержден проект межевания. Сделать это можно на странице московского департамента городского имущества на официальном сайте столичной мэрии в разделе "Документы".В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в мегаполисе уже отмежеваны практически все участки многоквартирной жилой застройки. По его словам, с 2019 года определены границы участков земли площадью порядка 8,7 тыс. га, где находится примерно 3,7 тыс. МКД.После того, как будет утвержден проект межевания участка, любой собственник жилого и нежилого помещения в МКД имеет право обратиться в московский департамент городского имущества с заявлением о проведении кадастровых работ за счет Москвы. Поясняется, что после постановки земельного участка на кадастр у каждого собственника помещений сразу образуется право общей долевой собственности на эту территорию. За его регистрацией следует обратиться в столичное управление Росреестра.По словам главы управления Росреестра по Москве Игоря Майданов, такое заявление может быть подано как правообладателем, так и его законным представителем. Кроме того, оно может быть подано на основании нотариально удостоверенной доверенности.Размер пошлины за госрегистрацию долевой собственности на общее недвижимое имущество в МКД равна 200 руб.Ранее Ефимов сообщал, что за период первых трех месяцев текущего года жители Москвы приобрели 2,6 тысячи машино-мест у города, больше всего было куплено в ЮЗАО.
https://ria.ru/20240427/efimov-1942616106.html
https://ria.ru/20240426/mashino-mesta-1942358578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, стройкомплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Участки под 44 многоквартирными домами поставлены на кадастровый учет властями Москвы за счет средств городского бюджета в первом квартале текущего года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он добавил, что собственники помещений в этих зданиях теперь имеют возможность оформить участки земли в общую долевую собственность и использовать ее по своему усмотрению.
«
"В первом квартале 2024 года на кадастровый учет поставили участки общей площадью 32,2 гектара под 44 многоквартирными домами. В результате владельцы помещений могут оформить общедолевую собственность на эту землю и использовать придомовую территорию по своему усмотрению: устанавливать шлагбаумы, оборудовать спортивные и детские площадки, организовывать зоны отдыха, парковки", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
Отмечается, что законом предписывается соблюдать ряд ограничений. Так, на эту территорию должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для пожарной техники, автомобилей полиции, карет медпомощи, спасателей и прочих экстренных и оперативных служб города.
Власти столицы с августа 2019 года выполняют постановку участков земли под МКД на кадастровый учет за счет бюджета города на основании обращений собственников жилых и нежилых помещений в МКД. При этом им необходимо убедиться, что для интересующего участка уже утвержден проект межевания. Сделать это можно на странице московского департамента городского имущества на официальном сайте столичной мэрии в разделе "Документы".
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман
заявил, что в мегаполисе уже отмежеваны практически все участки многоквартирной жилой застройки. По его словам, с 2019 года определены границы участков земли площадью порядка 8,7 тыс. га, где находится примерно 3,7 тыс. МКД.
После того, как будет утвержден проект межевания участка, любой собственник жилого и нежилого помещения в МКД имеет право обратиться в московский департамент городского имущества с заявлением о проведении кадастровых работ за счет Москвы. Поясняется, что после постановки земельного участка на кадастр у каждого собственника помещений сразу образуется право общей долевой собственности на эту территорию. За его регистрацией следует обратиться в столичное управление Росреестра
.
По словам главы управления Росреестра по Москве Игоря Майданов, такое заявление может быть подано как правообладателем, так и его законным представителем. Кроме того, оно может быть подано на основании нотариально удостоверенной доверенности.
Размер пошлины за госрегистрацию долевой собственности на общее недвижимое имущество в МКД равна 200 руб.
Ранее Ефимов сообщал, что за период первых трех месяцев текущего года жители Москвы приобрели 2,6 тысячи машино-мест у города, больше всего было куплено в ЮЗАО.