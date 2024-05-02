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В Анталье столкнулись два джипа, есть пострадавшие иностранные туристы
В Анталье столкнулись два джипа, есть пострадавшие иностранные туристы - РИА Новости, 02.05.2024
В Анталье столкнулись два джипа, есть пострадавшие иностранные туристы
Два джипа для сафари столкнулись в районе Манавгат турецкой курортной провинции Анталья, пострадали 16 человек, в том числе иностранцы, сообщает агентство DHA. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:05
2024-05-02T15:05
2024-05-02T15:14
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СТАМБУЛ, 2 мая - РИА Новости. Два джипа для сафари столкнулись в районе Манавгат турецкой курортной провинции Анталья, пострадали 16 человек, в том числе иностранцы, сообщает агентство DHA."Два джипа для сафари, принадлежащие турфирме, около 10.30 (совпадает с мск) столкнулись друг с другом, один джип врезался в бетонный столб на обочине и лег на бок", - сообщает агентство.По его данным, в аварии пострадали 16 человек, в том числе 13 туристов, среди них британцы и ирландцы. Раненые были госпитализированы, лишь одна из пострадавших находится в угрожающем жизни состоянии.Начато расследование инцидента. СМИ отмечает, что перед аварией пассажиры джипов стреляли друг в друга из водных пистолетов.
https://ria.ru/20240430/yaponiya-1943107849.html
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анталья (провинция), в мире
Анталья (провинция), В мире
В Анталье столкнулись два джипа, есть пострадавшие иностранные туристы
DHA: в провинции Анталья столкнулись два джипа, есть пострадавшие иностранцы