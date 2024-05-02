https://ria.ru/20240502/drony-1943382888.html

В Орловской области дроны ВСУ повредили инфраструктуру

В Орловской области дроны ВСУ повредили инфраструктуру - РИА Новости, 02.05.2024

В Орловской области дроны ВСУ повредили инфраструктуру

В Орловской области при обезвреживании украинских беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура, в Глазуновском и Свердловском районах частично... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T00:26

2024-05-02T00:26

2024-05-02T01:26

специальная военная операция на украине

орловская область

вооруженные силы украины

происшествия

россия

андрей клычков

свердловский район

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Орловской области при обезвреживании украинских беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура, в Глазуновском и Свердловском районах частично нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.Глава региона заявил, что Орловская область в очередной раз подверглась атаке вражеских дронов."На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений", — написал Клычков.Губернатор отметил, что оперативные службы ведут работы по восстановлению электроснабжения.Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

россия

свердловский район

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орловская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, андрей клычков, свердловский район