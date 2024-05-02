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В Орловской области дроны ВСУ повредили инфраструктуру - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:26 02.05.2024 (обновлено: 01:26 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/drony-1943382888.html
В Орловской области дроны ВСУ повредили инфраструктуру
В Орловской области дроны ВСУ повредили инфраструктуру - РИА Новости, 02.05.2024
В Орловской области дроны ВСУ повредили инфраструктуру
В Орловской области при обезвреживании украинских беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура, в Глазуновском и Свердловском районах частично... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T00:26
2024-05-02T01:26
специальная военная операция на украине
орловская область
вооруженные силы украины
происшествия
россия
андрей клычков
свердловский район
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Орловской области при обезвреживании украинских беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура, в Глазуновском и Свердловском районах частично нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.Глава региона заявил, что Орловская область в очередной раз подверглась атаке вражеских дронов."На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений", — написал Клычков.Губернатор отметил, что оперативные службы ведут работы по восстановлению электроснабжения.Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
россия
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орловская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, андрей клычков, свердловский район
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Андрей Клычков, Свердловский район
В Орловской области дроны ВСУ повредили инфраструктуру

Клычков: в Орловской области при обезвреживании БПЛА повреждена инфраструктура

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Орловской области при обезвреживании украинских беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура, в Глазуновском и Свердловском районах частично нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
Глава региона заявил, что Орловская область в очередной раз подверглась атаке вражеских дронов.
"На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений", — написал Клычков.
Губернатор отметил, что оперативные службы ведут работы по восстановлению электроснабжения.
Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияАндрей КлычковСвердловский район
 
 
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