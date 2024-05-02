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Более 380 дорог привели в порядок в Подмосковье к предстоящим праздникам - РИА Новости, 02.05.2024
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Новости Подмосковья
 
14:00 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/dorogi-1943475430.html
Более 380 дорог привели в порядок в Подмосковье к предстоящим праздникам
Более 380 дорог привели в порядок в Подмосковье к предстоящим праздникам - РИА Новости, 02.05.2024
Более 380 дорог привели в порядок в Подмосковье к предстоящим праздникам
Более 380 центральных и подъездных дорог во всех городских округах подготовили дорожные службы Подмосковья в преддверии православных праздников и Дня Победы,... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:00
2024-05-02T14:00
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Более 380 центральных и подъездных дорог во всех городских округах подготовили дорожные службы Подмосковья в преддверии православных праздников и Дня Победы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Подготовили 382 подъездные дороги к 268 местам притяжения жителей и гостей региона в майские праздники. На центральных улицах и подъездных путях провели уборку и ямочный ремонт, а также восстановили разметку и привели в порядок остановочные павильоны и ограждения", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в работах на муниципальной и региональной сети были задействованы 1590 рабочих и более 900 единиц спецтехники. Около 2 тысяч ям отремонтировали на муниципальных и региональных дорогах, помыли 588 километров дорожного покрытия и 68 километров ограждений, очистили больше 400 километров тротуаров, помыли больше 860 и покрасили больше 740 автобусных павильонов, а также восстановили 74 километра линейной разметки и разметку на 366 пешеходных переходах. Также очистили посадочные площадки, вымыли ограждения и дорожные знаки. Наибольший объем работ выполнен в Истре – работы провели на 31 дороге, в том числе на улицах Клубной и Гагарина в городе Дедовске, улицах Урицкого, Ленина, Советской и Юбилейной в городе Истре. Среди лидеров – Раменский округ (26 дорог), Луховицы (22 дороги), Чехов (18 дорог), Люберцы (18 дорог).
https://ria.ru/20240416/podmoskove-1940419487.html
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московская область (подмосковье), истра, дедовск, алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Дедовск, Алексей Гержик

Более 380 дорог привели в порядок в Подмосковье к предстоящим праздникам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ремонт дорог
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Более 380 центральных и подъездных дорог во всех городских округах подготовили дорожные службы Подмосковья в преддверии православных праздников и Дня Победы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Подготовили 382 подъездные дороги к 268 местам притяжения жителей и гостей региона в майские праздники. На центральных улицах и подъездных путях провели уборку и ямочный ремонт, а также восстановили разметку и привели в порядок остановочные павильоны и ограждения", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что в работах на муниципальной и региональной сети были задействованы 1590 рабочих и более 900 единиц спецтехники.
Около 2 тысяч ям отремонтировали на муниципальных и региональных дорогах, помыли 588 километров дорожного покрытия и 68 километров ограждений, очистили больше 400 километров тротуаров, помыли больше 860 и покрасили больше 740 автобусных павильонов, а также восстановили 74 километра линейной разметки и разметку на 366 пешеходных переходах. Также очистили посадочные площадки, вымыли ограждения и дорожные знаки.
Наибольший объем работ выполнен в Истре – работы провели на 31 дороге, в том числе на улицах Клубной и Гагарина в городе Дедовске, улицах Урицкого, Ленина, Советской и Юбилейной в городе Истре. Среди лидеров – Раменский округ (26 дорог), Луховицы (22 дороги), Чехов (18 дорог), Люберцы (18 дорог).
Знак направления поворота на дороге - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИстраДедовскАлексей Гержик
 
 
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