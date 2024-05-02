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Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать родной город - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:24 02.05.2024 (обновлено: 06:52 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/dobrovolets-1943396662.html
Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать родной город
Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать родной город - РИА Новости, 02.05.2024
Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать родной город
Воюющий в составе российской группировки войск "Днепр" доброволец из Одессы заявил РИА Новости, что готов освобождать родной город. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T06:24
2024-05-02T06:52
специальная военная операция на украине
одесса
украина
харьков
безопасность
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК, 2 мая – РИА Новости. Воюющий в составе российской группировки войск "Днепр" доброволец из Одессы заявил РИА Новости, что готов освобождать родной город. "Позывной мой – "Гризли", я – командир минометной батареи 33-го отряда имени Маргелова. На фронте как на таковом с ноября 2022 года. Я – одессит. Принимал участие в событиях 2 мая 2014 года. Когда начал формироваться отряд, в котором… много, как говорится, пришло туда моих друзей одесситов – ну, и я пошел вместе с ними", – сказал минометчик. По его словам, главным лозунгом у него и единомышленников по "антимайдану" и борьбе с фашизмом был "Одесса – русский город". "О том, что Одесса – русский город, мы заявляли на многих митингах, когда на Куликовом поле проводились всевозможные мероприятия, митинги, в конце 2013 года, в начале 2014-го. До 2 мая там проходила достаточно бурная деятельность. И "Одесса – русский город" – это был основной лозунг этих митингов", – сказал одессит. На вопрос, готов ли он идти освобождать Одессу, он ответил: "Если бы не был готов, меня бы здесь не было". Он уверен, что этого ждет подавляющее число людей, которые жили в Одессе до 2014 года. "Очень ждут. Ну, понятное дело, что на сегодняшний день в Одессе очень много так называемых понаехавших с Западной Украины. Причем не просто обычных жителей, а людей с нацистской идеологией", – сказал командир батареи. Он отметил, что сейчас в Одессе очень активно и жестоко работает служба безопасности Украины, которая занимается подавлением любого инакомыслия. "То есть ситуация там очень-очень сложная. Я скажу, что сейчас из интернета иногда узнаю, что где-то там как-то отработали в Одессе партизаны – я поражаюсь мужеству этих людей. Потому что в таком городе на сегодняшний день так смело работать – это крайне сложно", – подчеркнул одессит. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20240502/odessa-1943396496.html
https://ria.ru/20240502/pogibshie-1942486064.html
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одесса, украина, харьков, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Харьков, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать родной город

Доброволец из Одессы заявил, что в городе ждут освобождения

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкГорящие палатки активистов движения "Антимайдан" на Куликовом поле в Одессе
Горящие палатки активистов движения Антимайдан на Куликовом поле в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Александр Полищук
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Горящие палатки активистов движения "Антимайдан" на Куликовом поле в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 2 мая – РИА Новости. Воюющий в составе российской группировки войск "Днепр" доброволец из Одессы заявил РИА Новости, что готов освобождать родной город.
"Позывной мой – "Гризли", я – командир минометной батареи 33-го отряда имени Маргелова. На фронте как на таковом с ноября 2022 года. Я – одессит. Принимал участие в событиях 2 мая 2014 года. Когда начал формироваться отряд, в котором… много, как говорится, пришло туда моих друзей одесситов – ну, и я пошел вместе с ними", – сказал минометчик.
По его словам, главным лозунгом у него и единомышленников по "антимайдану" и борьбе с фашизмом был "Одесса – русский город".
"О том, что Одесса – русский город, мы заявляли на многих митингах, когда на Куликовом поле проводились всевозможные мероприятия, митинги, в конце 2013 года, в начале 2014-го. До 2 мая там проходила достаточно бурная деятельность. И "Одесса – русский город" – это был основной лозунг этих митингов", – сказал одессит.
На вопрос, готов ли он идти освобождать Одессу, он ответил: "Если бы не был готов, меня бы здесь не было".
Он уверен, что этого ждет подавляющее число людей, которые жили в Одессе до 2014 года.
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"Очень ждут. Ну, понятное дело, что на сегодняшний день в Одессе очень много так называемых понаехавших с Западной Украины. Причем не просто обычных жителей, а людей с нацистской идеологией", – сказал командир батареи.
Он отметил, что сейчас в Одессе очень активно и жестоко работает служба безопасности Украины, которая занимается подавлением любого инакомыслия.
"То есть ситуация там очень-очень сложная. Я скажу, что сейчас из интернета иногда узнаю, что где-то там как-то отработали в Одессе партизаны – я поражаюсь мужеству этих людей. Потому что в таком городе на сегодняшний день так смело работать – это крайне сложно", – подчеркнул одессит.
В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаУкраинаХарьковБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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