https://ria.ru/20240502/dobrovolets-1943396662.html

Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать родной город

Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать родной город - РИА Новости, 02.05.2024

Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать родной город

Воюющий в составе российской группировки войск "Днепр" доброволец из Одессы заявил РИА Новости, что готов освобождать родной город. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T06:24

2024-05-02T06:24

2024-05-02T06:52

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 2 мая – РИА Новости. Воюющий в составе российской группировки войск "Днепр" доброволец из Одессы заявил РИА Новости, что готов освобождать родной город. "Позывной мой – "Гризли", я – командир минометной батареи 33-го отряда имени Маргелова. На фронте как на таковом с ноября 2022 года. Я – одессит. Принимал участие в событиях 2 мая 2014 года. Когда начал формироваться отряд, в котором… много, как говорится, пришло туда моих друзей одесситов – ну, и я пошел вместе с ними", – сказал минометчик. По его словам, главным лозунгом у него и единомышленников по "антимайдану" и борьбе с фашизмом был "Одесса – русский город". "О том, что Одесса – русский город, мы заявляли на многих митингах, когда на Куликовом поле проводились всевозможные мероприятия, митинги, в конце 2013 года, в начале 2014-го. До 2 мая там проходила достаточно бурная деятельность. И "Одесса – русский город" – это был основной лозунг этих митингов", – сказал одессит. На вопрос, готов ли он идти освобождать Одессу, он ответил: "Если бы не был готов, меня бы здесь не было". Он уверен, что этого ждет подавляющее число людей, которые жили в Одессе до 2014 года. "Очень ждут. Ну, понятное дело, что на сегодняшний день в Одессе очень много так называемых понаехавших с Западной Украины. Причем не просто обычных жителей, а людей с нацистской идеологией", – сказал командир батареи. Он отметил, что сейчас в Одессе очень активно и жестоко работает служба безопасности Украины, которая занимается подавлением любого инакомыслия. "То есть ситуация там очень-очень сложная. Я скажу, что сейчас из интернета иногда узнаю, что где-то там как-то отработали в Одессе партизаны – я поражаюсь мужеству этих людей. Потому что в таком городе на сегодняшний день так смело работать – это крайне сложно", – подчеркнул одессит. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20240502/odessa-1943396496.html

https://ria.ru/20240502/pogibshie-1942486064.html

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одесса, украина, харьков, безопасность, вооруженные силы рф