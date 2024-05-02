https://ria.ru/20240502/dezinfektsiya-1943402039.html
В Курганской области провели дезинфекцию 66 домов за сутки
В Курганской области провели дезинфекцию 66 домов за сутки - РИА Новости, 02.05.2024
В Курганской области провели дезинфекцию 66 домов за сутки
Специалисты ГУМЧС России по Курганской области обработали за сутки обеззараживающим раствором 66 домов и 170 придомовых территорий, а также 5 километров... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T08:21
2024-05-02T08:21
2024-05-02T08:21
происшествия
россия
курганская область
тобол (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая – РИА Новости. Специалисты ГУМЧС России по Курганской области обработали за сутки обеззараживающим раствором 66 домов и 170 придомовых территорий, а также 5 километров автодорог, пострадавших от паводка, сообщил в четверг пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Специалисты чрезвычайного ведомства продолжают дезинфицировать дома и территории специальным обеззараживающим раствором. За сутки проведена специальная обработка 66 домов и 170 придомовых территорий, 5 км автомобильных дорог (с начала выполнения мероприятий – 128 домов, 771 придомовая территория, одна прилегающая территория курганской школы №23 (микрорайон Тополя), 53,2 км автомобильных дорог)", - говорится в сообщении. Главная задача - не допустить вспышек инфекционных заболеваний, отмечает ведомство. В связи со снижением уровня воды в реке Тобол в Курганской области продолжается планомерный вывод группировки сил и средств подразделений МЧС России в места постоянной дислокации, поясняется в сообщении. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба с 8 апреля. По состоянию на 2 мая, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях в 13 населенных пунктах 648 жилых и 6628 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.
https://ria.ru/20240502/tobol-1943399606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, курганская область, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Россия, Курганская область, Тобол (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Курганской области провели дезинфекцию 66 домов за сутки
В Курганской области провели обработку 66 домов и 170 придомовых территорий