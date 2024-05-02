https://ria.ru/20240502/dezinfektsiya-1943402039.html

В Курганской области провели дезинфекцию 66 домов за сутки

В Курганской области провели дезинфекцию 66 домов за сутки - РИА Новости, 02.05.2024

В Курганской области провели дезинфекцию 66 домов за сутки

Специалисты ГУМЧС России по Курганской области обработали за сутки обеззараживающим раствором 66 домов и 170 придомовых территорий, а также 5 километров... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T08:21

2024-05-02T08:21

2024-05-02T08:21

происшествия

россия

курганская область

тобол (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая – РИА Новости. Специалисты ГУМЧС России по Курганской области обработали за сутки обеззараживающим раствором 66 домов и 170 придомовых территорий, а также 5 километров автодорог, пострадавших от паводка, сообщил в четверг пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Специалисты чрезвычайного ведомства продолжают дезинфицировать дома и территории специальным обеззараживающим раствором. За сутки проведена специальная обработка 66 домов и 170 придомовых территорий, 5 км автомобильных дорог (с начала выполнения мероприятий – 128 домов, 771 придомовая территория, одна прилегающая территория курганской школы №23 (микрорайон Тополя), 53,2 км автомобильных дорог)", - говорится в сообщении. Главная задача - не допустить вспышек инфекционных заболеваний, отмечает ведомство. В связи со снижением уровня воды в реке Тобол в Курганской области продолжается планомерный вывод группировки сил и средств подразделений МЧС России в места постоянной дислокации, поясняется в сообщении. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба с 8 апреля. По состоянию на 2 мая, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях в 13 населенных пунктах 648 жилых и 6628 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240502/tobol-1943399606.html

россия

курганская область

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курганская область, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024