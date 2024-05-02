Финский депутат, подозреваемый в стрельбе, намерен создать свою фракцию
Финский депутат, подозреваемый в стрельбе у ресторана, создаст свою фракцию
Член парламента Финляндии Тимо Ворнанен
Член парламента Финляндии Тимо Ворнанен. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Депутат финского парламента Тимо Ворнанен от правой партии "Истинные финны", подозреваемый в стрельбе у ресторана, после исключения из парламентской фракции заявил, что создаст собственную.
Ранее председатель фракции "Истинных финнов" Яни Мякеля заявил, что на заседании было принято единогласное решение исключить Ворнанена из парламентской фракции из-за утраты доверия к нему.
"Я создам свою собственную парламентскую фракцию и продолжу работу в качестве члена парламента. В отсутствие судебного решения я считаю, что для моего ухода из парламента нет законных оснований", — приводит его слова Ворнанена агентство STT.
Ворнанен подозревается в стрельбе у ресторана в Хельсинки. По данным предварительного расследования, он вступил в словесный спор с коллегой, затем достал огнестрельное оружие и направил его на двух человек, после чего выстрелил в землю, сообщала полиция.
"Истинные финны" - правая партия, которая входит в правительственную коалицию. Это вторая партия по числу представителей в парламенте - 46 депутатов из 200. Партия заняла второе место на парламентских выборах 2023 года.
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