https://ria.ru/20240502/deputat-1943542138.html

Финский депутат, подозреваемый в стрельбе, намерен создать свою фракцию

Финский депутат, подозреваемый в стрельбе, намерен создать свою фракцию - РИА Новости, 02.05.2024

Финский депутат, подозреваемый в стрельбе, намерен создать свою фракцию

Депутат финского парламента Тимо Ворнанен от правой партии "Истинные финны", подозреваемый в стрельбе у ресторана, после исключения из парламентской фракции... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T18:06

2024-05-02T18:06

2024-05-02T18:17

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Депутат финского парламента Тимо Ворнанен от правой партии "Истинные финны", подозреваемый в стрельбе у ресторана, после исключения из парламентской фракции заявил, что создаст собственную. Ранее председатель фракции "Истинных финнов" Яни Мякеля заявил, что на заседании было принято единогласное решение исключить Ворнанена из парламентской фракции из-за утраты доверия к нему. "Я создам свою собственную парламентскую фракцию и продолжу работу в качестве члена парламента. В отсутствие судебного решения я считаю, что для моего ухода из парламента нет законных оснований", — приводит его слова Ворнанена агентство STT. Ворнанен подозревается в стрельбе у ресторана в Хельсинки. По данным предварительного расследования, он вступил в словесный спор с коллегой, затем достал огнестрельное оружие и направил его на двух человек, после чего выстрелил в землю, сообщала полиция. "Истинные финны" - правая партия, которая входит в правительственную коалицию. Это вторая партия по числу представителей в парламенте - 46 депутатов из 200. Партия заняла второе место на парламентских выборах 2023 года.

https://ria.ru/20240219/finlyandiya-1928331189.html

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в мире, хельсинки