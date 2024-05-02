https://ria.ru/20240502/byuti-biznes-1943454023.html
Бьюти-бизнес расширяется в Приморском крае благодаря господдержке
Бьюти-бизнес расширяется в Приморском крае благодаря господдержке - РИА Новости, 02.05.2024
Бьюти-бизнес расширяется в Приморском крае благодаря господдержке
Предприниматель из Владивостока Евгения Магомедова благодаря микрозайму, полученному по программе "Поддержка" в Фонде развития Приморья, расширяет свой бизнес в РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:03
2024-05-02T13:03
2024-05-02T13:03
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малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Предприниматель из Владивостока Евгения Магомедова благодаря микрозайму, полученному по программе "Поддержка" в Фонде развития Приморья, расширяет свой бизнес в бьюти-сфере, сообщает пресс-служба правительства региона. Микрозайм "Поддержка" является новой финансовой программой для женщин-предпринимателей, которые являются вдовами участников СВО. Ставка по программе составляет 3% годовых, срок – до 36 месяцев, комиссии и страхование отсутствуют. Магомедова рассказала, что с 18 лет она работала в продажах, а к 24 годам стала руководителем в компании. "Однажды я пришла в офис и поняла, что хочу развивать свое дело. Когда-то мой руководитель натолкнул меня на мысль, что любой бизнес – это, прежде всего, правильно выстроенный процесс, который отличается лишь спецификой", - сказала предприниматель. Она нашла готовый бизнес-проект и приобрела его на заемные средства коммерческого банка. После этого персонал, работавший здесь, уволился, а собственники потребовали освободить помещение. Предпринимательница решила выкупить его, воспользовавшись государственным микрозаймом в размере пяти миллионов рублей по ставке 3% годовых от Фонда развития Приморского края по программе "Поддержка". Поручительство в размере 20% от суммы займа предоставил Гарантийный фонд Приморского края. Благодаря господдержке Магомедова выкупила помещение. Фонд развития Приморского края входит в структуру краевого центра "Мой бизнес" и работает при поддержке регионального министерства экономического развития в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, владивосток, твой бизнес – новости, бизнес, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Приморский край, Владивосток, Твой бизнес – новости, Бизнес, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Предприниматель из Владивостока Евгения Магомедова благодаря микрозайму, полученному по программе "Поддержка" в Фонде развития Приморья, расширяет свой бизнес в бьюти-сфере, сообщает пресс-служба правительства региона.
Микрозайм "Поддержка" является новой финансовой программой для женщин-предпринимателей, которые являются вдовами участников СВО. Ставка по программе составляет 3% годовых, срок – до 36 месяцев, комиссии и страхование отсутствуют.
Магомедова рассказала, что с 18 лет она работала в продажах, а к 24 годам стала руководителем в компании.
«
"Однажды я пришла в офис и поняла, что хочу развивать свое дело. Когда-то мой руководитель натолкнул меня на мысль, что любой бизнес – это, прежде всего, правильно выстроенный процесс, который отличается лишь спецификой", - сказала предприниматель.
Она нашла готовый бизнес-проект и приобрела его на заемные средства коммерческого банка. После этого персонал, работавший здесь, уволился, а собственники потребовали освободить помещение. Предпринимательница решила выкупить его, воспользовавшись государственным микрозаймом в размере пяти миллионов рублей по ставке 3% годовых от Фонда развития Приморского края по программе "Поддержка". Поручительство в размере 20% от суммы займа предоставил Гарантийный фонд Приморского края.
Благодаря господдержке Магомедова выкупила помещение.
Фонд развития Приморского края входит в структуру краевого центра "Мой бизнес" и работает при поддержке регионального министерства экономического развития в рамках национального проекта
"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".