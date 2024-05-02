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Бьюти-бизнес расширяется в Приморском крае благодаря господдержке

Бьюти-бизнес расширяется в Приморском крае благодаря господдержке - РИА Новости, 02.05.2024

Бьюти-бизнес расширяется в Приморском крае благодаря господдержке

Предприниматель из Владивостока Евгения Магомедова благодаря микрозайму, полученному по программе "Поддержка" в Фонде развития Приморья, расширяет свой бизнес в РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:03

2024-05-02T13:03

2024-05-02T13:03

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Предприниматель из Владивостока Евгения Магомедова благодаря микрозайму, полученному по программе "Поддержка" в Фонде развития Приморья, расширяет свой бизнес в бьюти-сфере, сообщает пресс-служба правительства региона. Микрозайм "Поддержка" является новой финансовой программой для женщин-предпринимателей, которые являются вдовами участников СВО. Ставка по программе составляет 3% годовых, срок – до 36 месяцев, комиссии и страхование отсутствуют. Магомедова рассказала, что с 18 лет она работала в продажах, а к 24 годам стала руководителем в компании. "Однажды я пришла в офис и поняла, что хочу развивать свое дело. Когда-то мой руководитель натолкнул меня на мысль, что любой бизнес – это, прежде всего, правильно выстроенный процесс, который отличается лишь спецификой", - сказала предприниматель. Она нашла готовый бизнес-проект и приобрела его на заемные средства коммерческого банка. После этого персонал, работавший здесь, уволился, а собственники потребовали освободить помещение. Предпринимательница решила выкупить его, воспользовавшись государственным микрозаймом в размере пяти миллионов рублей по ставке 3% годовых от Фонда развития Приморского края по программе "Поддержка". Поручительство в размере 20% от суммы займа предоставил Гарантийный фонд Приморского края. Благодаря господдержке Магомедова выкупила помещение. Фонд развития Приморского края входит в структуру краевого центра "Мой бизнес" и работает при поддержке регионального министерства экономического развития в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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Алёна Пава

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