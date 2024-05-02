https://ria.ru/20240502/bezopasnost-1943448563.html

Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы безопасности

Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы безопасности - РИА Новости, 02.05.2024

Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы безопасности

Вопросы международной и региональной безопасности так или иначе будут затрагиваться на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:31

2024-05-02T12:31

2024-05-02T12:31

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вопросы международной и региональной безопасности так или иначе будут затрагиваться на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Так или иначе вопросы международной безопасности, региональной безопасности будут упоминаться и затрагиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в повестке переговоров лидеров РФ и КНР тема контроля за вооружением. Путин ранее сообщил, что в мае планируется его визит в Китай.

https://ria.ru/20240409/kitay-1938857207.html

россия

китай

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Кирилл Волков

россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, дмитрий песков, политика