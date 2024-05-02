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Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы безопасности - РИА Новости, 02.05.2024
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12:31 02.05.2024
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Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы безопасности
Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы безопасности - РИА Новости, 02.05.2024
Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы безопасности
Вопросы международной и региональной безопасности так или иначе будут затрагиваться на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:31
2024-05-02T12:31
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вопросы международной и региональной безопасности так или иначе будут затрагиваться на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Так или иначе вопросы международной безопасности, региональной безопасности будут упоминаться и затрагиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в повестке переговоров лидеров РФ и КНР тема контроля за вооружением. Путин ранее сообщил, что в мае планируется его визит в Китай.
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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, дмитрий песков, политика
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы безопасности

Песков: Путин и Си Цзиньпин так или иначе затронут вопросы безопасности в мире

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вопросы международной и региональной безопасности так или иначе будут затрагиваться на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Так или иначе вопросы международной безопасности, региональной безопасности будут упоминаться и затрагиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в повестке переговоров лидеров РФ и КНР тема контроля за вооружением.
Путин ранее сообщил, что в мае планируется его визит в Китай.
Председатель КНР Си Цзиньпин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине. 9 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
"Формула министра": что Россия и Китай готовят Западу
9 апреля, 15:57
 
РоссияКитайСи ЦзиньпинВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитика
 
 
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