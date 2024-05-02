https://ria.ru/20240502/bezopasnost-1943448563.html
Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы безопасности
Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы безопасности - РИА Новости, 02.05.2024
Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы безопасности
Вопросы международной и региональной безопасности так или иначе будут затрагиваться на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:31
2024-05-02T12:31
2024-05-02T12:31
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вопросы международной и региональной безопасности так или иначе будут затрагиваться на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Так или иначе вопросы международной безопасности, региональной безопасности будут упоминаться и затрагиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в повестке переговоров лидеров РФ и КНР тема контроля за вооружением. Путин ранее сообщил, что в мае планируется его визит в Китай.
https://ria.ru/20240409/kitay-1938857207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, дмитрий песков, политика
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы безопасности
Песков: Путин и Си Цзиньпин так или иначе затронут вопросы безопасности в мире
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вопросы международной и региональной безопасности так или иначе будут затрагиваться на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Так или иначе вопросы международной безопасности, региональной безопасности будут упоминаться и затрагиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в повестке переговоров лидеров РФ и КНР тема контроля за вооружением.
Путин ранее сообщил, что в мае планируется его визит в Китай.