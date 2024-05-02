https://ria.ru/20240502/balitskiy-1943424285.html

У трагедии в Доме профсоюзов в Одессе нет срока давности, заявил Балицкий

У трагедии в Доме профсоюзов в Одессе нет срока давности, заявил Балицкий - РИА Новости, 02.05.2024

У трагедии в Доме профсоюзов в Одессе нет срока давности, заявил Балицкий

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в Telegram-канале, что у трагедии в одесском Доме профсоюзов нет срока давности и прощения украинским... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T10:57

2024-05-02T10:57

2024-05-02T11:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в Telegram-канале, что у трагедии в одесском Доме профсоюзов нет срока давности и прощения украинским националистам, от рук которых погибли десятки человек, не будет. "Тот день кровавой расправы стал точкой невозврата, и вопрос существования украинского государства был решен. У этой трагедии нет срока давности, и прощения не будет. Каждый, кто причастен к смертям в Одессе, ответит за свои преступления, и многие поколения их потомков будут отвечать", - написал Балицкий.Он отметил, что 2 мая 2014 года стало черной датой. "Были сожжены, расстреляны, добиты десятки русских, которые встали на защиту русского языка и смело высказали свой протест процветающему фашизму на Украине", - подчеркнул губернатор. "Мы помним, как радовались убийцы и их сторонники, танцуя на пепелище, где были заживо сожжены люди. Мы помним, как добивали тех, кто пытался спастись, как глумились над трупами. Мы увидели ничем не прикрытый фашизм, украинский безжалостный фашизм, который сегодня разросся до масштабов национальной идеи", - добавил Балицкий. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. В Одессе 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51, заявил РИА Новости бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием.

https://ria.ru/20240502/odessa-1943410711.html

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Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе Десять лет назад, 2 мая 2014 года, в результате столкновений между сторонниками и противниками "евромайдана" погибли 48 человек, еще 250 пострадали. После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в центре города начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны, футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" – с другой. Беспорядки переместились на Куликово поле – в результате палаточный лагерь противников "евромайдана" был разгромлен. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором пытались спастись сторонники "антимайдана". В здании были убиты, добиты или сгорели заживо 42 человека. Остальные погибли в результате бойни на Греческой площади с применением камней, взрывпакетов, огнестрельного и травматического оружия. 2024-05-02T10:57 true PT2M52S

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