https://ria.ru/20240502/azarov-1943436226.html
Киев десять лет имитирует расследование событий в Одессе, заявил Азаров
Киев десять лет имитирует расследование событий в Одессе, заявил Азаров - РИА Новости, 02.05.2024
Киев десять лет имитирует расследование событий в Одессе, заявил Азаров
Киевский режим уже 10 лет имитирует процесс расследования трагедии в Одессе 2 мая, чтобы тем самым избежать наказания за содеянное, заявил бывший... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:55
2024-05-02T11:55
2024-05-02T11:55
специальная военная операция на украине
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украина
одесса
николай азаров (политик)
годовщина трагедии в одессе
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Киевский режим уже 10 лет имитирует процесс расследования трагедии в Одессе 2 мая, чтобы тем самым избежать наказания за содеянное, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "Трагедия в Доме профсоюзов вошла в новейшую историю Украины как Одесская Хатынь... Прошло 10 лет, но за это ужасающее преступление никто так и не ответил! Хотя за ходом расследования внимательно следили представители ООН из управления верховного комиссара по правам человека, но даже они могут констатировать только имитацию процесса расследования", - написал Азаров на своей странице в соцсети. По его словам, обстоятельства расследования на Украине засекретили, при этом Владиимр Зеленский обещал установить виновных. Таким образом, по мнению Азарова, киевский режим надеется избежать наказаний, затягивая процесс. Ранее бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием заявил, что власти Украины не проводили серьезного расследования трагедии 2 мая 2014 года, чтобы "не выйти на самих себя".
https://ria.ru/20240502/odessa-1942538729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе
Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе
Десять лет назад, 2 мая 2014 года, в результате столкновений между сторонниками и противниками "евромайдана" погибли 48 человек, еще 250 пострадали.
После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в центре города начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны, футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" – с другой. Беспорядки переместились на Куликово поле – в результате палаточный лагерь противников "евромайдана" был разгромлен. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором пытались спастись сторонники "антимайдана". В здании были убиты, добиты или сгорели заживо 42 человека. Остальные погибли в результате бойни на Греческой площади с применением камней, взрывпакетов, огнестрельного и травматического оружия.
2024-05-02T11:55
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PT2M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, николай азаров (политик), годовщина трагедии в одессе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Николай Азаров (политик), Годовщина трагедии в Одессе
Киев десять лет имитирует расследование событий в Одессе, заявил Азаров
Азаров: Украина десять лет пытается избежать наказания за содеянное в Одессе