https://ria.ru/20240502/attraktsiony-1943462233.html

Гостехнадзор Подмосковья не выявил нарушений в эксплуатации аттракционов

Гостехнадзор Подмосковья не выявил нарушений в эксплуатации аттракционов - РИА Новости, 02.05.2024

Гостехнадзор Подмосковья не выявил нарушений в эксплуатации аттракционов

Сотрудники управления Гостехнадзора Подмосковья не выявили нарушений в области технического состояния и эксплуатации аттракционов в Подмосковье в ходе проверки... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T13:11

2024-05-02T13:11

2024-05-02T13:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ступино

дмитров

городской округ домодедово

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Сотрудники управления Гостехнадзора Подмосковья не выявили нарушений в области технического состояния и эксплуатации аттракционов в Подмосковье в ходе проверки от 28-29 апреля, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области. "Двадцать восьмого и двадцать девятого апреля сотрудниками управления Гостехнадзора Московской области были проведены контрольные мероприятия в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Московской области… В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий сотрудниками управления Гостехнадзора Московской области нарушений обязательных требований в области технического состояния и эксплуатации аттракционов не выявлено. По данным Минэкологии, осмотры проводились в парках культуры и отдыха городских округов Домодедово, Ступино, Дмитров, Пушкинский, Одинцовский, Подольск, Серпухов, Дубна, Истра, Красногорск, Электросталь, Павловский-Посад и Орехово-Зуевский. Всего на прошлой неделе специалисты гостехнадзора Минэкологии проверили 40 аттракционов, и ни у одного из них нарушений в эксплуатации выявлено не было. "Контрольные мероприятия по соблюдению обязательных требований при эксплуатации аттракционов в выходные и праздничные дни будут проведены во всех городских округах Московской области. Особенно важно контролировать деятельность парков развлечений в праздничные дни, когда поток посетителей велик и желающих прокатиться на аттракционах много", - сказал министр экологии и природопользования Тихон Фирсов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231004/karuseli-1900543555.html

московская область (подмосковье)

ступино

дмитров

городской округ домодедово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), ступино, дмитров, городской округ домодедово