https://ria.ru/20240502/ataki-1943541772.html

Украинские военные назвали атаки ВС России непредсказуемыми

Украинские военные назвали атаки ВС России непредсказуемыми - РИА Новости, 02.05.2024

Украинские военные назвали атаки ВС России непредсказуемыми

Украинские военные называют атаки ВС РФ непредсказуемыми и признают постоянную угрозу, исходящую от российских беспилотников, передает агентство Рейтер,... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T18:05

2024-05-02T18:05

2024-05-02T18:05

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Украинские военные называют атаки ВС РФ непредсказуемыми и признают постоянную угрозу, исходящую от российских беспилотников, передает агентство Рейтер, поговорившее с самими военными ВСУ. Украинские военные на позиции, местонахождение которой ВСУ просили не разглашать, заявили агентству, что российские атаки были постоянными, "но часто непредсказуемыми". "У нас может пройти ночь спокойно, когда мы просто наблюдаем, а можем 15-20 раз бегать к оружию... и такая же ситуация в течение дня", - рассказал агентству рядовой ВСУ Игорь Бойчак. По словам украинских военных, постоянную угрозу для них представляют российские дроны, "а нехватка свежей живой силы привела к тому, что они были рассредоточены и устают". В конце апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте и отметил, что российские войска имеют значительное преимущество и тактические успехи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240309/vsu-1931966964.html

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

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россия, украина, сша, александр сырский, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире