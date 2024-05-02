Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 02.05.2024 (обновлено: 05:52 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/artilleriya-1943393601.html
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Северском направлении
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 02.05.2024
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Северском направлении
Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на Северском направлении в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T05:09
2024-05-02T05:52
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940597472_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74ee1d6bb4d600b950d41d15acf87f81.jpg
ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на Северском направлении в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерия воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронированной техники ВСУ, а также артиллерии противника на огневых позициях, командно-наблюдательных пунктов и разрушению укрепленных позиций украинских формирований на северском направлении в ДНР, в районе Раздоловки и Веселого", - сообщили в МО РФ. По данным ведомства, группу пехоты ВСУ в опорном пункте обнаружил расчет БПЛА тульского гвардейского соединения ВДВ. "Координаты позиций подразделений ВСУ оперативно переданы артиллеристам-десантникам для их уничтожения. В результате нанесения огневого поражения, противник недосчитался до отделения пехоты", - рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20240502/gorod-1943391416.html
https://ria.ru/20240502/zelenskiy-1943387926.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940597472_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_b1051dcbdc6712deb7ef8972c666861d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Северском направлении

МО: артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на севере ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на Северском направлении в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Артиллерия воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронированной техники ВСУ, а также артиллерии противника на огневых позициях, командно-наблюдательных пунктов и разрушению укрепленных позиций украинских формирований на северском направлении в ДНР, в районе Раздоловки и Веселого", - сообщили в МО РФ.
Самоходная артиллерийская установка Малка ведет огонь - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Ключевой город. Зеленского предупредили о катастрофе на фронте
04:20
По данным ведомства, группу пехоты ВСУ в опорном пункте обнаружил расчет БПЛА тульского гвардейского соединения ВДВ.
"Координаты позиций подразделений ВСУ оперативно переданы артиллеристам-десантникам для их уничтожения. В результате нанесения огневого поражения, противник недосчитался до отделения пехоты", - рассказали в МО РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
"Это навечно". В Штатах рассказали об опасном решении по Украине
02:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала