https://ria.ru/20240502/artilleriya-1943393601.html
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Северском направлении
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 02.05.2024
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Северском направлении
Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на Северском направлении в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T05:09
2024-05-02T05:09
2024-05-02T05:52
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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на Северском направлении в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерия воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронированной техники ВСУ, а также артиллерии противника на огневых позициях, командно-наблюдательных пунктов и разрушению укрепленных позиций украинских формирований на северском направлении в ДНР, в районе Раздоловки и Веселого", - сообщили в МО РФ. По данным ведомства, группу пехоты ВСУ в опорном пункте обнаружил расчет БПЛА тульского гвардейского соединения ВДВ. "Координаты позиций подразделений ВСУ оперативно переданы артиллеристам-десантникам для их уничтожения. В результате нанесения огневого поражения, противник недосчитался до отделения пехоты", - рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20240502/gorod-1943391416.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Северском направлении
МО: артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на севере ДНР