https://ria.ru/20240502/armeniya-1943409145.html
В Армении освободили всех задержанных в приграничном с Азербайджаном селе
В Армении освободили всех задержанных в приграничном с Азербайджаном селе - РИА Новости, 02.05.2024
В Армении освободили всех задержанных в приграничном с Азербайджаном селе
Все задержанные в приграничном с Азербайджаном селе Киранц в Тавушской области Армении освобождены, сообщили РИА Новости представитель пресс-службы армянского... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T09:35
2024-05-02T09:35
2024-05-02T10:09
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ЕРЕВАН, 2 мая - РИА Новости. Все задержанные в приграничном с Азербайджаном селе Киранц в Тавушской области Армении освобождены, сообщили РИА Новости представитель пресс-службы армянского МВД.."Все задержанные в Киранце освобождены", - сообщил собеседник агентства.Ранее там сообщили, что полиция задержала 30 протестующих против делимитации границы с Азербайджаном, которые блокировали дорогу в окрестностях названного села.В общественной организации "Тавуш во имя родины" сообщили, что утром в четверг "с применением грубой силы в отдел полиции города Иджеван были доставлены блокировавшие дорогу мужчины Киранца". По данным организации, сейчас в отделе полиции находится депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гарник Даниелян, а в самом селе сконцентрированы крупные силы полиции.В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
https://ria.ru/20240427/sng-1942485835.html
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армения, в мире, азербайджан, грузия
Армения, В мире, Азербайджан, Грузия
В Армении освободили всех задержанных в приграничном с Азербайджаном селе
МВД Армении: все задержанные в приграничном селе Киранц освобождены
ЕРЕВАН, 2 мая - РИА Новости. Все задержанные в приграничном с Азербайджаном селе Киранц в Тавушской области Армении освобождены, сообщили РИА Новости представитель пресс-службы армянского МВД..
"Все задержанные в Киранце освобождены", - сообщил собеседник агентства.
Ранее там сообщили, что полиция задержала 30 протестующих против делимитации границы с Азербайджаном, которые блокировали дорогу в окрестностях названного села.
В общественной организации "Тавуш во имя родины" сообщили, что утром в четверг "с применением грубой силы в отдел полиции города Иджеван были доставлены блокировавшие дорогу мужчины Киранца". По данным организации, сейчас в отделе полиции находится депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гарник Даниелян, а в самом селе сконцентрированы крупные силы полиции.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию
и Иран
, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.