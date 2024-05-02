Рейтинг@Mail.ru
В Армении освободили всех задержанных в приграничном с Азербайджаном селе - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 02.05.2024 (обновлено: 10:09 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/armeniya-1943409145.html
В Армении освободили всех задержанных в приграничном с Азербайджаном селе
В Армении освободили всех задержанных в приграничном с Азербайджаном селе - РИА Новости, 02.05.2024
В Армении освободили всех задержанных в приграничном с Азербайджаном селе
Все задержанные в приграничном с Азербайджаном селе Киранц в Тавушской области Армении освобождены, сообщили РИА Новости представитель пресс-службы армянского... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T09:35
2024-05-02T10:09
армения
в мире
азербайджан
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149966/56/1499665654_21:0:1017:560_1920x0_80_0_0_d67165a26b39ad2eca9461d97b2752ba.jpg
ЕРЕВАН, 2 мая - РИА Новости. Все задержанные в приграничном с Азербайджаном селе Киранц в Тавушской области Армении освобождены, сообщили РИА Новости представитель пресс-службы армянского МВД.."Все задержанные в Киранце освобождены", - сообщил собеседник агентства.Ранее там сообщили, что полиция задержала 30 протестующих против делимитации границы с Азербайджаном, которые блокировали дорогу в окрестностях названного села.В общественной организации "Тавуш во имя родины" сообщили, что утром в четверг "с применением грубой силы в отдел полиции города Иджеван были доставлены блокировавшие дорогу мужчины Киранца". По данным организации, сейчас в отделе полиции находится депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гарник Даниелян, а в самом селе сконцентрированы крупные силы полиции.В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
https://ria.ru/20240427/sng-1942485835.html
https://ria.ru/20240430/armeniya-1943152449.html
армения
азербайджан
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149966/56/1499665654_145:0:892:560_1920x0_80_0_0_fdb4e5b7368777a5bfee39926de6c0a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, в мире, азербайджан, грузия
Армения, В мире, Азербайджан, Грузия
В Армении освободили всех задержанных в приграничном с Азербайджаном селе

МВД Армении: все задержанные в приграничном селе Киранц освобождены

© Sputnik / Асатур ЕсаянцАвтомобили скорой помощи и полиции в Армении
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 мая - РИА Новости. Все задержанные в приграничном с Азербайджаном селе Киранц в Тавушской области Армении освобождены, сообщили РИА Новости представитель пресс-службы армянского МВД..
"Все задержанные в Киранце освобождены", - сообщил собеседник агентства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения Екатерининского дворца в музее-заповеднике Царское Село
По образцу СССР. На что поставили Баку и Ереван
27 апреля, 08:00
Ранее там сообщили, что полиция задержала 30 протестующих против делимитации границы с Азербайджаном, которые блокировали дорогу в окрестностях названного села.
В общественной организации "Тавуш во имя родины" сообщили, что утром в четверг "с применением грубой силы в отдел полиции города Иджеван были доставлены блокировавшие дорогу мужчины Киранца". По данным организации, сейчас в отделе полиции находится депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гарник Даниелян, а в самом селе сконцентрированы крупные силы полиции.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
На заседании парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Парламент Армении отказался обсуждать демаркацию границы с Азербайджаном
30 апреля, 14:02
 
АрменияВ миреАзербайджанГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала