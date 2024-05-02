Рейтинг@Mail.ru
Уровень Амура в районе Благовещенска превышает норму, заявили в МЧС - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:53 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/amur-1943392727.html
Уровень Амура в районе Благовещенска превышает норму, заявили в МЧС
Уровень Амура в районе Благовещенска превышает норму, заявили в МЧС - РИА Новости, 02.05.2024
Уровень Амура в районе Благовещенска превышает норму, заявили в МЧС
Уровень реки Амур в районе Благовещенска выше нормы на 2,4 метра, на основных реках региона повышена водность, сообщает главное управление МЧС по Амурской... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T04:53
2024-05-02T04:53
амур (река)
благовещенск
зея (город)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
происшествия
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833609201_0:107:2401:1457_1920x0_80_0_0_f2e55cf44219b9f20fcac9296595e32a.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мая – РИА Новости. Уровень реки Амур в районе Благовещенска выше нормы на 2,4 метра, на основных реках региона повышена водность, сообщает главное управление МЧС по Амурской области. Ведомство опубликовало оперативные данные на 6 утра (00.00 мск) четверга. "Водность основных рек преимущественно повышенная. Уровни воды Амура – выше нормы на 0,2-3,6 метра, в районе Благовещенска выше нормы на 2,4 метра; Зеи (Мазаново – устье) – выше нормы 2,6-3,5 метра, в районе Норска выше нормы на метр", - говорится в сообщении. Исключение составляет уровень Амура возле Джалинды, он ниже нормы на 40 сантиметров, и река Селемджа в верхнем течении также находится ниже нормы на 0,3-0,7 метра. В целом, по данным ведомства, гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Основные реки области продолжают очищаться ото льда, на малых реках северо-западных районов (Нюкжа, Олёкма и другие) продолжается разрушение льда – промоины, закраины, вода поверх льда, подвижки, разводья. "В связи с прохождением ледохода на реках Амур (Игнашино – Иннокентьевка) и Зея (Поляковский – Благовещенск) отмечаются колебания уровней воды на 5-55 сантиметров в сутки, с сохранением выхода воды на низкую пойму на реке Амур на участке Гродеково – Константиновка и на реке Зея на участке Белогорье – Благовещенск на 23-71 сантиметра, без угрозы подтопления жилых домов", - отмечается в тексте. Продолжается спад уровня реки Зея по всему течению (Поляковский – Благовещенск) на 3-45 сантиметров в сутки. Селемджа также снижается по всему течению от 8 до 44 сантиметров за сутки.
https://ria.ru/20240425/amur-1942188396.html
https://ria.ru/20240501/ishim-1943366785.html
амур (река)
благовещенск
зея (город)
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833609201_300:0:2384:1563_1920x0_80_0_0_a59de4fd518f19830af4286019f45e93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амур (река), благовещенск, зея (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия, амурская область
Амур (река), Благовещенск, Зея (город), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Амурская область
Уровень Амура в районе Благовещенска превышает норму, заявили в МЧС

МЧС: уровень Амура в районе Благовещенска превысил норму на 2,4 метра

© РИА Новости / Евгений Подольский | Перейти в медиабанкРека Амур
Река Амур - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Евгений Подольский
Перейти в медиабанк
Река Амур. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мая – РИА Новости. Уровень реки Амур в районе Благовещенска выше нормы на 2,4 метра, на основных реках региона повышена водность, сообщает главное управление МЧС по Амурской области.
Ведомство опубликовало оперативные данные на 6 утра (00.00 мск) четверга.
Вид на Хабаровск - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Уровень воды в реке Амур в Приамурье интенсивно растет
25 апреля, 08:26
"Водность основных рек преимущественно повышенная. Уровни воды Амура – выше нормы на 0,2-3,6 метра, в районе Благовещенска выше нормы на 2,4 метра; Зеи (Мазаново – устье) – выше нормы 2,6-3,5 метра, в районе Норска выше нормы на метр", - говорится в сообщении.
Исключение составляет уровень Амура возле Джалинды, он ниже нормы на 40 сантиметров, и река Селемджа в верхнем течении также находится ниже нормы на 0,3-0,7 метра. В целом, по данным ведомства, гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Основные реки области продолжают очищаться ото льда, на малых реках северо-западных районов (Нюкжа, Олёкма и другие) продолжается разрушение льда – промоины, закраины, вода поверх льда, подвижки, разводья.
"В связи с прохождением ледохода на реках Амур (Игнашино – Иннокентьевка) и Зея (Поляковский – Благовещенск) отмечаются колебания уровней воды на 5-55 сантиметров в сутки, с сохранением выхода воды на низкую пойму на реке Амур на участке Гродеково – Константиновка и на реке Зея на участке Белогорье – Благовещенск на 23-71 сантиметра, без угрозы подтопления жилых домов", - отмечается в тексте.
Продолжается спад уровня реки Зея по всему течению (Поляковский – Благовещенск) на 3-45 сантиметров в сутки. Селемджа также снижается по всему течению от 8 до 44 сантиметров за сутки.
Река Ишим в городе Ишим Тюменской области
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на 50 сантиметров
Вчера, 20:59
 
Амур (река)БлаговещенскЗея (город)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024ПроисшествияАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала