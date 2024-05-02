https://ria.ru/20240502/amur-1943392727.html

Уровень Амура в районе Благовещенска превышает норму, заявили в МЧС

Уровень Амура в районе Благовещенска превышает норму, заявили в МЧС - РИА Новости, 02.05.2024

Уровень Амура в районе Благовещенска превышает норму, заявили в МЧС

Уровень реки Амур в районе Благовещенска выше нормы на 2,4 метра, на основных реках региона повышена водность, сообщает главное управление МЧС по Амурской... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T04:53

2024-05-02T04:53

2024-05-02T04:53

амур (река)

благовещенск

зея (город)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мая – РИА Новости. Уровень реки Амур в районе Благовещенска выше нормы на 2,4 метра, на основных реках региона повышена водность, сообщает главное управление МЧС по Амурской области. Ведомство опубликовало оперативные данные на 6 утра (00.00 мск) четверга. "Водность основных рек преимущественно повышенная. Уровни воды Амура – выше нормы на 0,2-3,6 метра, в районе Благовещенска выше нормы на 2,4 метра; Зеи (Мазаново – устье) – выше нормы 2,6-3,5 метра, в районе Норска выше нормы на метр", - говорится в сообщении. Исключение составляет уровень Амура возле Джалинды, он ниже нормы на 40 сантиметров, и река Селемджа в верхнем течении также находится ниже нормы на 0,3-0,7 метра. В целом, по данным ведомства, гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Основные реки области продолжают очищаться ото льда, на малых реках северо-западных районов (Нюкжа, Олёкма и другие) продолжается разрушение льда – промоины, закраины, вода поверх льда, подвижки, разводья. "В связи с прохождением ледохода на реках Амур (Игнашино – Иннокентьевка) и Зея (Поляковский – Благовещенск) отмечаются колебания уровней воды на 5-55 сантиметров в сутки, с сохранением выхода воды на низкую пойму на реке Амур на участке Гродеково – Константиновка и на реке Зея на участке Белогорье – Благовещенск на 23-71 сантиметра, без угрозы подтопления жилых домов", - отмечается в тексте. Продолжается спад уровня реки Зея по всему течению (Поляковский – Благовещенск) на 3-45 сантиметров в сутки. Селемджа также снижается по всему течению от 8 до 44 сантиметров за сутки.

https://ria.ru/20240425/amur-1942188396.html

https://ria.ru/20240501/ishim-1943366785.html

амур (река)

благовещенск

зея (город)

амурская область

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амур (река), благовещенск, зея (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия, амурская область