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Уровень Амура в районе Благовещенска превышает норму, заявили в МЧС
Уровень Амура в районе Благовещенска превышает норму, заявили в МЧС - РИА Новости, 02.05.2024
Уровень Амура в районе Благовещенска превышает норму, заявили в МЧС
Уровень реки Амур в районе Благовещенска выше нормы на 2,4 метра, на основных реках региона повышена водность, сообщает главное управление МЧС по Амурской... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T04:53
2024-05-02T04:53
2024-05-02T04:53
амур (река)
благовещенск
зея (город)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мая – РИА Новости. Уровень реки Амур в районе Благовещенска выше нормы на 2,4 метра, на основных реках региона повышена водность, сообщает главное управление МЧС по Амурской области. Ведомство опубликовало оперативные данные на 6 утра (00.00 мск) четверга. "Водность основных рек преимущественно повышенная. Уровни воды Амура – выше нормы на 0,2-3,6 метра, в районе Благовещенска выше нормы на 2,4 метра; Зеи (Мазаново – устье) – выше нормы 2,6-3,5 метра, в районе Норска выше нормы на метр", - говорится в сообщении. Исключение составляет уровень Амура возле Джалинды, он ниже нормы на 40 сантиметров, и река Селемджа в верхнем течении также находится ниже нормы на 0,3-0,7 метра. В целом, по данным ведомства, гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Основные реки области продолжают очищаться ото льда, на малых реках северо-западных районов (Нюкжа, Олёкма и другие) продолжается разрушение льда – промоины, закраины, вода поверх льда, подвижки, разводья. "В связи с прохождением ледохода на реках Амур (Игнашино – Иннокентьевка) и Зея (Поляковский – Благовещенск) отмечаются колебания уровней воды на 5-55 сантиметров в сутки, с сохранением выхода воды на низкую пойму на реке Амур на участке Гродеково – Константиновка и на реке Зея на участке Белогорье – Благовещенск на 23-71 сантиметра, без угрозы подтопления жилых домов", - отмечается в тексте. Продолжается спад уровня реки Зея по всему течению (Поляковский – Благовещенск) на 3-45 сантиметров в сутки. Селемджа также снижается по всему течению от 8 до 44 сантиметров за сутки.
https://ria.ru/20240425/amur-1942188396.html
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амур (река), благовещенск, зея (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия, амурская область
Амур (река), Благовещенск, Зея (город), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Амурская область
Уровень Амура в районе Благовещенска превышает норму, заявили в МЧС
МЧС: уровень Амура в районе Благовещенска превысил норму на 2,4 метра