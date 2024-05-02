Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне митингующие вышли на акцию в поддержку Палестины - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/aktsiya-1943391273.html
В Вашингтоне митингующие вышли на акцию в поддержку Палестины
В Вашингтоне митингующие вышли на акцию в поддержку Палестины - РИА Новости, 02.05.2024
В Вашингтоне митингующие вышли на акцию в поддержку Палестины
Десятки манифестантов вышли на акцию в поддержку Палестины в центре американской столицы, пройдя маршем по центральным улицам города, передает корреспондент РИА РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T04:04
2024-05-02T04:04
в мире
палестина
вашингтон (штат)
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943391136_0:127:3071:1854_1920x0_80_0_0_1895fae5ed9d11ae6d7a947b3b4f0bbf.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Десятки манифестантов вышли на акцию в поддержку Палестины в центре американской столицы, пройдя маршем по центральным улицам города, передает корреспондент РИА Новости. В США после нового витка палестино-израильского конфликта проходят масштабные акции протеста, подавляющее большинство - в поддержку Палестины и прекращения огня в секторе Газа. В последние недели масштабные демонстрации развернулись в кампусах престижных университетов. Акция в Вашингтоне началась в районе 19.30 (2.30 мск), активисты собрались на пересечении 16-й и К-стрит, после чего прошли маршем по центральным улицам города. По пути манифестанты сжигали дымовые шашки и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. Полиция сопровождает манифестантов. Акция проходит мирно, к данному моменту корреспондент агентства не застал арестов.
https://ria.ru/20240430/ssha-1943098071.html
палестина
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943391136_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0c3027d2df430466fdf39b21a16b1d26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, вашингтон (штат), сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Вашингтон (штат), США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Вашингтоне митингующие вышли на акцию в поддержку Палестины

Десятки манифестантов вышли на акцию в поддержку Палестины в центре Вашингтона

© AP Photo / Lindsey WassonАкция в поддержку Палестины в США
Акция в поддержку Палестины в США - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Lindsey Wasson
Акция в поддержку Палестины в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Десятки манифестантов вышли на акцию в поддержку Палестины в центре американской столицы, пройдя маршем по центральным улицам города, передает корреспондент РИА Новости.
В США после нового витка палестино-израильского конфликта проходят масштабные акции протеста, подавляющее большинство - в поддержку Палестины и прекращения огня в секторе Газа. В последние недели масштабные демонстрации развернулись в кампусах престижных университетов.
Акция в Вашингтоне началась в районе 19.30 (2.30 мск), активисты собрались на пересечении 16-й и К-стрит, после чего прошли маршем по центральным улицам города. По пути манифестанты сжигали дымовые шашки и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины.
Полиция сопровождает манифестантов. Акция проходит мирно, к данному моменту корреспондент агентства не застал арестов.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
В конгрессе США пригрозили МУС ответными мерами из-за Израиля, пишут СМИ
30 апреля, 03:56
 
В миреПалестинаВашингтон (штат)СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала