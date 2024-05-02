https://ria.ru/20240502/aktsiya-1943391273.html

В Вашингтоне митингующие вышли на акцию в поддержку Палестины

В Вашингтоне митингующие вышли на акцию в поддержку Палестины - РИА Новости, 02.05.2024

В Вашингтоне митингующие вышли на акцию в поддержку Палестины

Десятки манифестантов вышли на акцию в поддержку Палестины в центре американской столицы, пройдя маршем по центральным улицам города, передает корреспондент РИА РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T04:04

2024-05-02T04:04

2024-05-02T04:04

в мире

палестина

вашингтон (штат)

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Десятки манифестантов вышли на акцию в поддержку Палестины в центре американской столицы, пройдя маршем по центральным улицам города, передает корреспондент РИА Новости. В США после нового витка палестино-израильского конфликта проходят масштабные акции протеста, подавляющее большинство - в поддержку Палестины и прекращения огня в секторе Газа. В последние недели масштабные демонстрации развернулись в кампусах престижных университетов. Акция в Вашингтоне началась в районе 19.30 (2.30 мск), активисты собрались на пересечении 16-й и К-стрит, после чего прошли маршем по центральным улицам города. По пути манифестанты сжигали дымовые шашки и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. Полиция сопровождает манифестантов. Акция проходит мирно, к данному моменту корреспондент агентства не застал арестов.

https://ria.ru/20240430/ssha-1943098071.html

палестина

вашингтон (штат)

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Максим Горбачев

в мире, палестина, вашингтон (штат), сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году